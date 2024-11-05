Такие потери могут стоить бюджету страны-агрессора не менее 9 млрд долларов США.

С начала 2024 года Силы обороны Украины уничтожили и подбили 3 179 танков армии Российской Федерации, сообщает Министерство обороны Украины.

"В танковом батальоне - 31 танк. То есть за 10 месяцев текущего года украинские защитники вывели из строя условно 102 танковых батальона оккупантов", - сказано в сообщении.

При этом своеобразным "днем танкиста" для россиян в этом году называют 12 мая, когда, по данным Генерального штаба ВСУ, украинские подразделения за сутки поразили 31 танк оккупантов.

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"Таким образом, в течение одних суток армия РФ потеряла уничтоженными и подбитыми целый танковый батальон", - сказано в сообщении.

По информации Минобороны Украины, такие потери могут стоить бюджету страны-агрессора не менее 9 млрд долларов США.

"Это приблизительная сумма, которая основывается на подсчетах по средним мировым ценам на этот тип вооружения (по информации из открытых источников). 9 миллиардов долларов США, например, это примерно 16 годовых бюджетов города Челябинск, где худшая экологическая ситуация в РФ. В то же время вместо решения внутренних социальных проблем руководство страны-агрессора продолжает вбрасывать огромные суммы в войну", - сказано в сообщении.

Война в Украине - когда у России закончится техника

Согласно подсчетам "Экономической правды", российские склады с танками и БМП должны иссякнуть в 2027 году, с артиллерией - в 2026-м, с реактивными системами залпового огня (РСЗО) - в 2025 году, а запасы минометов иссякнут прямо сейчас.

А по прогнозам издания The Economist, при нынешних темпах потерь российские танки и машины пехоты с хранения достигнут "критической точки истощения" ко второй половине следующего года.

В то же время Институт изучения войны имеет другое мнение. Там отмечают, что Россия продолжает наращивать военное производство, и его темпы не замедлятся еще по крайней мере два года.

По данным аналитиков, в период с последнего квартала 2022 года по второй квартал 2024 года Россия увеличила производство танков на 215%, с 123 до 387 в квартал.

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