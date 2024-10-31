В частности, уничтожено 19 вражеских танков, 17 ББМ, 38 артсистем и 84 БПЛА.

Общие боевые потери РФ с начала полномасштабного вторжения по состоянию на 31 октября среди личного состава составили около 694 тысячи 950 человек.

Как сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины, за прошедшие сутки наши защитники ликвидировали 1 тыс. 310 российских оккупантов.

По сведениям Генштаба, также уничтожено немало вражеской техники, в частности:

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танков - 9 тыс. 156 (+19 единиц за сутки);

боевых бронированных машин - 18 тыс. 450 (+17);

артиллерийских систем - 20 тыс. 13 (+58);

РСЗО - 1 тыс. 243 (+1);

средства ПВО - 994 (+8);

самолетов - 369 (+0);

вертолетов - 329 (+0);

БПЛА оперативно-тактического уровня - 18 тыс. 63 (+84);

крылатые ракеты - 2 тыс. 627 (+2);

корабли/катера - 28 (+0) ед;

подводные лодки - 1 (+0) ед;

В Генштабе ВСУ добавили, что "минусовано" также:

автомобильной техники и автоцистерн - 27 тыс. 961 (+121) единицы, специальной техники - 3 тыс. 570 (+3).

Важные новости Украины о войне

Как сообщал УНИАН, российские оккупационные войска на Временском направлении готовятся к наступлению на бронированной технике. Штурмовые группы пехоты будут атаковать с огневой поддержкой. Представитель Сил обороны юга Владислав Волошин со ссылкой на данные разведки рассказал, что применение бронетехники для поддержки живой силы планируется в районе Приютного и Левадного Запорожской области.

Соответствующие учения враг уже провел на одном из полигонов на временно оккупированной территории Запорожской области. Кроме того, захватчики готовятся активнее вести боевые действия под прикрытием дронов и применением различных антитепловизионных плащей.

В то же время, по словам Волошина, оккупанты продолжают использовать багги и мотоциклы для быстрого передвижения между позициями и доставки личного состава и определенных видов вооружения. Это позволяет также противнику быстро передвигаться и не подрываться на минных полях. Однако по ним эффективно отрабатывают беспилотники ВСУ.

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