Поражен пункт управления и станция радиоэлектронной борьбы противника.

Украинская авиация за сутки нанесла шесть ударов по районам сосредоточения личного состава российских оккупантов, сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в вечерней сводке.

"Авиация сил обороны за сутки нанесла шесть ударов по районам сосредоточения личного состава противника, два – по зенитно-ракетным комплексам и один – по пункту управления врага. Также нашими защитниками были уничтожены два разведывательных БпЛА оперативно-тактического уровня", – говорится в сообщении.

Также отмечается, что подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили пункт управления, семь артиллерийских средств на огневых позициях и станцию радиоэлектронной борьбы противника.

Видео дня

В Генштабе также проинформировали, что сегодня ночью российские оккупационные войска атаковали территорию Украины иранскими ударными дронами типа "Shahed".

"Подразделениями зенитных ракетных войск, истребительной авиацией и мобильными огневыми группами Воздушных Сил ВС Украины 12 из 18 ударных БпЛА были уничтожены. Кроме того, враг нанес ракетный удар по территории одного из инфраструктурных объектов Запорожья. Также нанес 42 авиационных удара, совершил около 30 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенных пунктах. К сожалению, разрушена гражданская инфраструктура, пострадали мирные люди", – говорится в сводке.

Потери РФ в войне против Украины - последние новости

По состоянию на 7 июля боевые потери российских оккупантов почти достигли 233 тысяч. 510 захватчиков ликвидированы за минувшие сутки.

Кроме этого, спецназовцы ЦСО "А" СБУ уничтожили новую партию россиян и вражеской техники. В частности, 2 вражеских танка, 2 САУ "Акация", 3 пушки "Гиацинт-Б", 2 броневика, станция РЭБ "Поле-21", камеру видеонаблюдения, 25 авто, 3 огневые позиции, 13 вражеских укреплений и один склад с боеприпасами. Кроме того, 72 оккупанта резко "выбыли из чата".

Вас также могут заинтересовать новости: