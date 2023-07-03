Украинская авиация нанесла 14 ударов по районам сосредоточения российских оккупантов.

Украинские военные за текущие сутки мощно ударили по российским позициям. Защитники уничтожили пять единиц артиллерии, а также поразили районы скопления российских военных.

Как сообщил Генштаб ВСУ, в эти сутки российские оккупанты нанесли очередной ракетно-авиационный удар по территории Украины, применив три зенитные управляемые ракеты из ЗРК С-300 и 20 иранских ударных беспилотников типа Shahed по гражданским инфраструктурным объектам в Сумской, Донецкой и Запорожской областях. Украинским военным удалось уничтожить 14 дронов.

Кроме того, россияне нанесли 44 авиационных удара и совершили около 50 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенных пунктах. В Генштабе в очередной раз подчеркнули, что вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой.

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В то же время, в течение суток украинская авиация нанесла 14 ударов по районам сосредоточения российских оккупантов, а ракетные войска и артиллерия поразили два района скопления живой силы, вооружения и военной техники врага и пять его артиллерийских средств на огневых позициях.

Атака на Сумы - что известно

Сегодня, 3 июля, россияне ударили иранскими дронами-камикадзе по пятиэтажке в Сумах, разрушив квартиры на нескольких этажах.

Сейчас известно о двух погибших и 19 раненых в результате атаки. Четверо из пострадавших сейчас в больнице, в том числе двое - в тяжелом состоянии в реанимации.

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