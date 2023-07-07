Бойцы ликвидировали десятки российских захватчиков.

Спецназовцы ЦСО "А" Службы безопасности Украины удачно проредили ряды россиян. Бойцы уничтожили новую партию оккупантов и их техники.

"На этот раз список вражеских потерь пополнили: два танка, две САУ "Акация", три пушки "Гиацинт-Б", два броневика, станция РЭБ "Поле-21" и камера видеонаблюдения, 25 авто, три огневые позиции, 13 вражеских укреплений и один склад с боеприпасами. А 72 оккупанта резко "выбыли из чата", - говорится в сообщении пресс-центра СБУ.

Кроме того, как отмечается, вместе с артиллеристами Вооруженных Сил Украины дополнительно поражены два "Града", две единицы спецтехники, шесть складов и еще 55 захватчиков.

Потери России в Украине по состоянию на 7 июля 2023 - что известно

По состоянию на утро 7 июля общие боевые потери противника с начала полномасштабного вторжения составили около 232 810. За минувшие сутки бойцы Вооруженных сил Украины ликвидировали 510 захватчиков.

Также Силы обороны уничтожили два вражеских танка, 12 боевых бронированных машин, 20 артиллерийских систем, одну РСЗО, четыре средства ПВО, 17 БПЛА оперативно-тактического уровня, семь крылатых ракет.

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