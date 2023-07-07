Также уничтожено более 70 единиц техники врага.

За минувшие сутки силы обороны Украины ликвидировали 510 российских оккупантов и уничтожили более 70 единиц техники врага. Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.

"Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 07.07.23 ориентировочно составили: личного состава - около 232810 (+510) человек ликвидировано ", - указано в сообщении.

Также сообщается, что уничтожено за вчера: 2 танка (всего с начала широкомасштабного вторжения 4070 единиц), 12 боевых бронированных машин (7944 единицы), 20 артиллерийских систем (4330 единиц), 1 РСЗО (658 единиц), 4 средства ПВО (408 единиц), 17 БПЛА оперативно-тактического уровня (3652), 10 единиц автомобильной техники и автоцистерн (6898 единиц), 7 единиц спецтехники (612 единиц).

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Также в настоящее время враг потерял в Украине 315 самолетов, 309 вертолетов, 18 кораблей /катеров.

Потери России-последние новости

Украинская авиация и ракетно-артиллерийские войска отчитались о пораженных в течение суток вражеских позициях, в частности, нанесено 8 авиударов по местам скопления живой силы оккупантов, и еще одному - ударила артиллерия. Авиация сил обороны также уничтожила 1 зенитно-ракетный комплекс врага.

В свою очередь, подразделения ракетных войск и артиллерии за прошедшие сутки поразили, кроме 1 района сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники противника, 1 склад боеприпасов, 6 артиллерийских средств на огневых позициях и 3 станции радиоэлектронной борьбы оккупантов.

Как утверждает Институт изучения войны, из-за недостатка резервов и, соответственно, ротации российские подразделения на фронте истощаются на фронте ускоренными темпами. Так, призванные по мобилизации российские военнослужащие, действующие в Запорожской области, находятся на передовой с октября 2022 года без какой-либо ротации.

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