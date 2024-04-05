Любое наступление волнообразное, подчеркнул аналитик.

Российским оккупантам в Украине придется приостановить наступательные действия.

Любое наступление волнообразное, армия не может постоянно продолжать наступательные действия, рассказал ветеран российско-украинской войны, майор запаса Вооруженных сил Украины - военный аналитик Алексей Гетьман в эфире канала "Киев24".

"...Они (оккупанты, - Ред.) несут большие потери, ежедневно теряют живую силу, технику, поэтому они должны в любом случае приостановиться для того, чтобы сделать хотя бы тактическую ротацию. То есть хоть как-то пополнять те потери, которые они несут", - заявил эксперт.

Видео дня

Возможно ли наступление на Киев 2024 - что сообщалось

Капитан 130-го батальона 242-й бригады Сил территориальной обороны Алексей Фандецкий в начале этого месяца сказал, что противнику очень важно взять под контроль Киев. До этого командир батальона армии Украины "Волки да Винчи" Сергей Филимонов спрогнозировал, что украинцам не грозит наступление на столицу в этом году.

Бывший глава Службы внешней разведки Украины, генерал армии Николай Маломуж говорил, что если наше государство сможет масштабировать удары по важным военным объектам на территории государства-агрессора, то наступательные операции РФ будут сорваны.

Стоит отметить, что общие потери РФ на 5 апреля 2024 года на украинской земле таковы - противник уже потерял 445 900 захватчиков.

Вас также могут заинтересовать новости: