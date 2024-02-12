Путин рассчитывает на истощение украинцев, отметил комбат.

Наступление РФ на Киев в 2024 году украинцам точно не грозит, но не исключено, что когда-то враги могут на это решиться снова.

Таким мнением поделился новый командир батальона под названием "Волки да Винчи" из состава Вооруженных сил Украины - 29-летний Сергей Филимонов (имеет позывной "Филя"), отвечая на вопрос в интервью ТСН, будет ли битва за столицу Украины. По словам собеседника, он верит, что наше военно-политическое командование делает все, чтобы этого не случилось.

"Я верю, что там есть план, я надеюсь на это. И, в свою очередь, на своем уровне мы делаем все возможное, чтобы этого не случилось. Но если это произойдет, я не буду мега-мега удивлен. Вопрос, в каком году. В этом году, я думаю, что точно нет", - спрогнозировал комбат.

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"Филя" также поделился мнением насчет того, когда ожидается победа Украины в войне против РФ. По мнению защитника нашего государства, это может случиться в "ближайшие годы". "Нам надо готовиться к очень затяжной, тяжелой войне. И мы должны понимать, что Путин (российский диктатор Владимир Путин, - Ред.) и Россия рассчитывают на наше истощение, на истощение наших партнеров", - подчеркнул командир.

Филимонов отметил, что противники реально занимаются подготовкой людей. "И снова повторюсь: маленькая советская армия никогда не одержит победу над великой советской армией. Если чисто по ресурсу человеческому, финансовому и так далее, у них (оккупантов, - Ред.) он намного больше", - добавил комбат.

Возможно ли повторное российское наступление на Киев - что уже сообщалось

В начале этого года глава Черниговской военной администрации Вячеслав Чаус говорил, что враги на границе могут собрать достаточно быстро то количество войск, которое необходимо для осуществления повторного наступления на Черниговщину.

Стоит отметить, что в начале полномасштабного вторжения противники из Беларуси вторглись на нашу землю и пытались взять под контроль Чернигов и Киев и получили "по зубам".

По мнению военно-политического обозревателя Александра Коваленко, России для того, чтобы снова попытаться наступать с беларуской территории на Киев, надо 20 тысяч элитно подготовленных и всем обеспеченных воинов, а таких сил враг не имеет.

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