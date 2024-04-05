В Морозовске находился целый бомбардировочный полк противника, отметил бывший руководитель Службы внешней разведки Украины.

Полномасштабная война в Украине продолжается, и, если украинская сторона масштабирует удары по важным военным объектам в России, то вражеские наступательные операции будут сорваны.

Необходимо ликвидировать вражеские военные объекты всех типов, начиная с мест дислокации сил РФ, уничтожать, в том числе склады боеприпасов, сборы для погрузки бронетехники, учебные центры, рассказал генерал армии Украины, экс-глава Службы внешней разведки Николай Маломуж в эфире канала "FreeДом".

"…Это конкретные объекты, которые за счет разведки разных типов мы нащупали и нанесли удар. Это - если мы говорим о расширении масштабов. А масштабы, я думаю, будут расширяться уже не десятками, а сотнями. Перспектива - если мы сейчас будем иметь до 1,5 млн только беспилотников, я не говорю о ракетах, собственного производства - на территории России объекты будут покрываться системно", - заявил офицер.

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По словам эксперта, благодаря таким действиям украинских сил войска противника потеряют возможность иметь поддержку. "И эти наступательные операции будут просто-напросто сорваны, и перспектив не будет", - объяснил генерал.

Эксперт также прокомментировал удар по аэродрому в Морозовске, который находится в Ростовской области РФ.

"…Там бомбардировочный полк (может состоять из 32 самолетов, - Ред.) стоит целый, который ежедневно направляет на наши военные позиции, но и на прифронтовую зону самолеты для нанесения ударов, включая удары управляемыми бомбами…", - поделился он.

В центре внимания Ростовская область - Морозовск атакован

В Морозовске мощные взрывы прогремели в ночь на 5 апреля. В РФ пожаловались на атаку десятками беспилотников. Позже источники сообщили УНИАН, что атаку успешно совершили Силы обороны Украины и Служба безопасности. По сведениям источников, ликвидировано не менее чем шесть самолетов РФ.

Возможно ли наступление России на Киев или Харьков - что сообщалось

Военный эксперт Сергей Грабский говорил, что у противника есть стратегические планы на захват Харькова. Аналитик добавил, что сейчас наступление на Харьков 2024 украинцам не грозит, поскольку у противника нет достаточного количества сил и средств, чтобы его осуществить.

В начале апреля капитан 130-го батальона 242-й бригады Сил территориальной обороны Алексей Фандецкий говорил, что россиянам очень важно захватить украинскую столицу. Ранее командир батальона ЗСУ "Волки да Винчи" Сергей Филимонов поделился мнением, что наступление на Киев 2024 нам не грозит.

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