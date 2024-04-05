Россияне потеряли еще более 70 боевых бронированных машин.

Потери России в Украине за сутки увеличились на 860 захватчиков и приблизились к новой психологической отметке - 446 тысяч человек.

Общие потери противника на пятницу, 5 апреля, составляют 445 900 противников, сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины на своей странице в Facebook. По данным Генштаба, также уничтожено 73 боевые бронированные машины оккупантов.

Еще "минусовано" 15 вражеских танков, 50 артиллерийских систем, три реактивные системы залпового огня, одно средство противовоздушной обороны, 30 дронов оперативно-тактического уровня, четыре единицы спецтехники и 61 единица автомобильной техники и автоцистерн.

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Противники уже длительное время пытаются двигаться вперед на ряде направлений в Украине и получают достойный отпор. Потери РФ на 4 апреля 2024 года составляли примерно 445 040 захватчиков.

Военный эксперт Сергей Грабский говорил, что противники имеют стратегические планы на захват Харькова. Аналитик подчеркнул, что для атаки на этот областной центр противник должен собрать достаточно сил и средств, и сейчас такая подготовка не ведется.

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