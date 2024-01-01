Обновлен рекорд потерь среди личного состава оккупантов, а также рекорд потерь в автомобильной и спецтехнике.

В декабре Силы обороны смогли установить несколько рекордов по уничтожению военного потенциала оккупантов.

В частности, как отметил военный эксперт Александр Коваленко, вполне ожидаемым был рекордный показатель уничтожения личного состава оккупантов – в декабре 2023 российские оккупанты потеряли 29 970 л.с., что является абсолютным рекордом потерь россиян за 22 месяца полномасштабной войны.

Кроме того, обновлен рекорд потерь оккупантов в автомобильной и спецтехнике.

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"Помимо потерь личного состава, РОВ понесли рекордные потери в автомобильном транспорте – 931. Это обусловлено тем, что в зоне боевых действий российские войска всё чаще используют гражданский транспорт для выполнения специфических заданий, свойственных больше для ББМ, что и приводит к таким показателям потерь. Так же показателен рекорд спецтехники – 140", - отмечает Коваленко.

Отдельно он обратил внимание на количество уничтоженных танков - 419 единиц, этот показатель стал вторым за все время полномасштабного вторжения.

"Во многом это стало возможным благодаря танкорезу, который СОУ устроили россиянам с 16 на 17 декабря, когда россияне попытались пойти на прорыв на нескольких участках фронта", - отметил эксперт.

Потери оккупантов - последние новости

Вооруженные силы Украины за минувшие сутки уничтожили 780 оккупантов, общие потери противника с начала полномасштабного вторжения пересекли новую кругленькую отметку и составляют уже 360 тысяч 010 человек.

Также за сутки уничтожено почти 4 десятка автомобильной техники и автоцистерн, 17 боевых бронированных машин и 6 танков.

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