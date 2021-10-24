У людей требуют деньги, в местах заключения ввели "карантин".

На оккупированном Донбассе заключенные в исправительных учреждениях столкнулись с новой волной жестокого отношения к себе.

Об этом пишет донецкий журналист, член украинской делегации в ТКГ Сергей Гармаш на своей странице в Facebook.

"Тюремщики ОРДЛО пошли по беспределу. Из Донецка сообщают: с незаконно удерживаемых в местах заключения заложников вымогают деньги "за проживание": уголь, дрова, еду. То есть, требуют, чтоб родственники заключенных перечисляли деньги на карту и, якобы, на эти деньги их будут "содержать". Тех, кто отказывается обращаться к родным с такой просьбой, или у кого нет денег, и они не могут перечислить нужные суммы, - лишают возможности пользоваться телефоном, переводят на трехразовое питание, в смысле, кормят три раза в неделю", - написал он.

Заключенных с коронавирусом, по данным журналиста, "лечат" стрептоцидом. Также в тюрьмах "ДНР" несколько недель назад был введен "карантин", после которого под запрет попали все свидания, передача продуктов и лекарств, включая воду и маски. Волонтеры "Красного Креста" туда, как и ранее, не имеют доступа.

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"И все это на фоне шантажа и блокады мониторинговой миссии ОБСЕ, организованных руководством ОРДЛО, по поводу задержания нашими военными боевика Косяка. Они из этого целое шоу устроили. Даже российская гражданка Чичерина, под гостиницей, где члены СММ заблокированы, концерт устроила…", - отметил Гармаш.

Журналист напомнил, что в этих тюрьмах также незаконно содержатся сотни граждан Украины, которых морят голодом и холодом, а также пытают.

Напомним, в 2014 году Россия пошла на агрессию против Украины – захватила украинский Крым и начала расшатывать ситуацию на части Донецкой и Луганской областей.

Российские власти поддержали боевиков, которые создали так называемые "ДНР" и "ЛНР", а также ввели на Донбасс войска.

Автор: Юрий Годован