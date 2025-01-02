Украина получила оперативное преимущество в воздухе быстрее, благодаря оптимизации обучения пилотов.

Сроки подготовки украинских пилотов на западных истребителях F-16 сократили почти на три месяца. Благодаря этому Украина получила оперативное преимущество в воздухе, заявил заместитель главы Министерства обороны Украины Сергея Мельника в интервью "АрмияИнформ".

По словам Мельника, особое внимание в рамках программы НАТО DEEP сосредоточили на подготовке пилотов Сил обороны. Процесс обучения пилотов оптимизировали.

"Процесс получения курсантами свидетельств частного пилота был оптимизирован, что позволяет уменьшить сроки подготовки пилотов на F-16 почти на три месяца. Это обеспечивает важное оперативное преимущество в воздухе", - рассказал он.

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F-16 в Украине: вы могли это пропустить

Летом 2024 года Украина получила первые истребители F-16 от западных партнеров. 4 августа президент Владимир Зеленский сообщил, что они уже выполняют задачи в украинском небе.

К сожалению, есть и потери. Известно, что во время массированного ракетного обстрела 26 августа Украина потеряла американский истребитель F-16. Тогда погиб украинский пилот, что подтвердили в Генштабе ВСУ.

Впоследствии стало известно, что погиб летчик Воздушных Сил Вооруженных сил Украины Алексей Месь. 26 августа украинский защитник вступил в свой последний бой, уничтожив три крылатые ракеты и один ударный беспилотный летательный аппарат.

С тех пор Украина получила больше истребителей F-16 - в частности, от Дании. В то же время Бельгия не поставила обещанные самолеты до конца 2024 года. Среди причин назывались отсутствие запчастей и подготовленных украинских пилотов, а также задержки поставок F-35 на замену в саму Бельгию.

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