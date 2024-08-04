Владимир Зеленский отметил, что нынешнего количества истребителей мало, но все еще впереди.

В День Воздушных сил Украины показали первые истребители F-16, которые передали западные партнеры. На презентации присутствовал корреспондент УНИАН.

Президент Владимир Зеленский не раскрыл, какие именно задачи будут выполнять долгожданные самолеты. При этом он указал, что партнеры из Коалиции способностей развития Воздушных сил ВСУ знают, какое количество самолетов нужно Украине.

"Пока, того количества, которое есть в Украине, и количества пилотов, которые уже обучены, - еще недостаточно. Позитив в том, что мы ожидаем дополнительные F-16. Позитив в том, что много наших ребят сейчас учатся. Я имею в виду – тренируются. Все, над чем мы работаем – я очень верю, что партнеры найдут возможность это расширить – платформу тренировок и обучение для наших пилотов. Не только пилотов, ребят-инженеров и т.д. Это для нас очень важно", – заявил Зеленский.

Истребители F-16 в Украине - последние новости

В конце июля в СМИ сообщили, что Украина получила первые истребители F-16. Речь идет о якобы шести самолетах от Нидерландов. Самолеты уже успели поработать в украинском небе в качестве ПВО, сообщили журналисты The Telegraph.

Издание The Economist сообщило, что Украина получила первые десять западных истребителей F-16 в последний день июля.

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