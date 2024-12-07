Воздушный щит Украины усилен дополнительно, отметил президент.

Вторая партия истребителей F-16 от Дании уже в Украине, сообщил президент Владимир Зеленский.

Зеленский напомнил, что предоставленные датчанами самолеты из первой партии уже сбивают российские ракеты и спасают людей и инфраструктуру.

"Сейчас наш воздушный щит усилен дополнительно. Если бы все партнеры были именно такими решительными, уже удалось бы сделать невозможным российский террор", - добавил президент.

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F-16 для Украины - актуальное

Напомним, ранее премьер-министр Дании Метте Фредериксен сообщила, что всего Украине передадут 19 истребителей F-16.

Она отметила, что нет никаких изменений в планах Дании по передаче Украине самолетов: "Шесть было доставлено. Это была первая партия".

Военный обозреватель Денис Попович объяснял, почему партнеры могут лишь постепенно передавать Украине обещанные истребители F-16:

"Процесс сейчас продолжается. Никто не говорил, что он будет одномоментно. Никто не говорил, что нам передадут сразу все самолеты. Поэтому будут постепенные, порционные передачи. Да, мы можем жаловаться, что сразу большое количество самолетов нам не поступает. Но мы прекрасно понимаем, что есть определенные ограничения, связанные с инфраструктурой. Есть определенные ограничения, связанные с пилотами".

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