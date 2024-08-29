Он успел уничтожить три крылатые ракеты и один беспилотник.

Во время российского массированного обстрела погиб летчик Воздушных сил Вооруженных сил Украины Алексей Месь.

26 августа украинский защитник вступил в свой последний бой, уничтожив три крылатые ракеты и один ударный беспилотный летательный аппарат. Об этом сообщается на странице Воздушного командования "Запад" в социальной сети Facebook.

"Алексей спас украинцев от смертоносных российских ракет. К сожалению, ценой собственной жизни. Алексей Месь был сильным и преданным воином, высококлассным летчиком, лидером на земле и в небе, добрым другом, любящим сыном, отцом, мужем, патриотом своей страны", - говорится в сообщении. Видео дня

В день прощания дань с неба павшему пилоту отдала пара истребителей МиГ-29. Полет над процессией выполнили его боевые друзья. Приказом Главнокомандующего ВСУ подполковнику присвоили воинское звание полковник посмертно.

Массированный обстрел 26 августа

Во время очередного массированного обстрела террористов Украину атаковали 127 ракет и 109 ударных беспилотников. В результате удара погибли семь гражданских украинцев, еще 47 пострадали.

Известно, что украинская противовоздушная оборона сбила 201 воздушную цель - 102 ракеты и 99 ударных дронов. Под атакой снова оказалась энергетическая инфарструктура страны.

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