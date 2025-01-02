В частности, инструкторы Королевских ВВС обучали пилотов общему управлению самолетом.

В Великобритании уже 200 украинских авиаторов прошли подготовку перед обучением на истребителях F-16.

Об этом сообщает посольство Великобритании в Киеве. Отмечается, что подготовка украинцев проходит в рамках Операции "Интерсторм".

"200 украинских авиаторов прошли базовую летную, наземную и языковую подготовку в Великобритании перед обучением на F-16. Инструкторы Королевских ВВС обучали пилотов общему управлению самолетом, полету по приборам, навигации на низких высотах и полету в сложных формированиях", – говорится в сообщении.

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F-16 в Украине: вы могли это пропустить

Летом 2024 года Украина получила первые истребители F-16 от западных партнеров. 4 августа президент Владимир Зеленский сообщил, что они уже выполняют задачи в украинском небе.

К сожалению, есть и потери. Известно, что во время массированного ракетного обстрела 26 августа Украина потеряла американский истребитель F-16. Тогда погиб украинский пилот, что подтвердили в Генштабе ВСУ.

Впоследствии стало известно, что погиб летчик Воздушных Сил Вооруженных сил Украины Алексей Месь. 26 августа украинский защитник вступил в свой последний бой, уничтожив три крылатые ракеты и один ударный беспилотный летательный аппарат.

С тех пор Украина получила больше истребителей F-16 – в частности, от Дании. В то же время Бельгия не поставила обещанные самолеты до конца 2024 года. Среди причин назывались отсутствие запчастей и подготовленных украинских пилотов, а также задержки поставок F-35 на замену в саму Бельгию.

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