В мае Бельгия подписала с Украиной двустороннее соглашение в области безопасности.

Бельгия не сможет поставить Киеву до конца 2024 года ранее обещанные F-16. Об этом сообщает издание Le Soir.

Среди причин называют отсутствие запчастей и подготовленных украинских пилотов, а также задержки поставок F-35 на замену в саму Бельгию. Поэтому обещание, данное бельгийским правительством президенту Зеленскому во время его визита в Брюссель, не удастся выполнить.

По словам министра обороны Бельгии Людивин Дедондер, которая в прошлую пятницу во время поездки в Польшу представила итоги планирования операций бельгийской армии к 2025 году, первая поставка истребителей-бомбардировщиков F-16 не сможет состояться в этом году, как было объявлено ранее.

Видео дня

В мае Бельгия подписала с Украиной двустороннее соглашение в области безопасности. Один из его пунктов предусматривал поставку примерно тридцати F-16 до 2028 года в рамках коалиции, созданной совместно с Данией и Нидерландами.

"Бельгия сделает все возможное, чтобы ускорить первую поставку, если это возможно, до конца 2024 года", - сообщалось в документе.

Самолеты F-16 для Украины - последние новости

Государственный департамент США поддержал продажу Украине услуг по обслуживанию самолетов F-16 на общую сумму 266,4 миллиона долларов.

Вас также могут заинтересовать новости: