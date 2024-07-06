Украине необходимо создать эшелонированную ПВО, акцентировал обозреватель.

Военно-политический обозреватель Александр Коваленко в контексте передачи Украине F-16 раскритиковал решение поставить системы ПВО ЗРК С-300ПС для защиты аэродрома в Миргороде Полтавской области, куда регулярно прилетают баллистические ракеты РФ.

По его словам, данные комплексы такие ракеты не перехватывает, а также не видят малогабаритные объекты, типа российских разведывательных БПЛА "Орлан-10".

"Прекрасное решение, не знаю кем принятое, но заслуживающее вручения ордена Героя Украины, который будет висеть рядом с орденом герой России… Так вср*ть С-300ПС надо уметь…", - добавил Коваленко. Видео дня

По мнению эксперта, это яркий пример того, почему идеи об установке ЗРК Patriot в Харькове - это самоубийственное плацебо, а не решение проблемы.

"С такими успехами нам не то, что ЗРК Patriot бессмысленно передавать, не спрашивайте, почему F-16 до сих пор нет. Потому, что нет возможности создать эшелонированную ПВО для прикрытия хотя бы одного аэродрома. И при этом, в настолько сложных условиях острого дефицита, кто-то еще решает принять решение, которое тянет на премию Дарвина с катастрофическими последствиями… Пока не будет создана полноценная эшелонированная ПВО, с комплексами малого и среднего радиуса действия, говорить о следующем этапе прикрытия таких локаций бессмысленно", - считает Коваленко.

При этом он также задался вопросом, почему в Полтавской области не решают проблему с российскими разведывательными БПЛА посредством, например, легкой авиации.

Передача F-16 и удары по аэродромам

Напомним, как писала французская газета Le Monde, острый дефицит систем ПВО малого радиуса действия в украинской армии вызывает тревогу, особенно в контексте ожидаемого прибытия истребителей F-16.

Особенное беспокойство вызывают события последних дней, когда россияне заявили о результативных ударах по трем украинским аэродромам. По крайней мере в одном случае - на аэродроме в Миргороде - Украина действительно понесла потери, что подтверждается кадрами объективного контроля, снятыми российским же беспилотником.

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