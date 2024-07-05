Сообщается, что в период с середины апреля до середины июня в Крыму было повреждено около пятнадцати ЗРК С- 300 и С- 400.

После прибытия американских ракет дальнего радиуса действия ATACMS украинская армия принялась уничтожать российскую противовоздушную оборону во временно оккупированном Крыму в рамках кампании по блокировке ее логистических маршрутов, пишет Le Monde.

Похоже, что, несмотря на усиление давления РФ на восточном и северном фронтах, украинская армия в соответствии с указаниями президента Владимира Зеленского преследует цель сделать Крым скорее помехой, чем преимуществом.

"Тыловая база, центр, форпост... Полуостров остается важнейшей частью российской военной позиции на Украине и самым ценным призом Москвы. Но его относительная географическая изоляция может также стать его ахиллесовой пятой. Перекрытие узких логистических путей, связывающих Крым с Россией, сделает ситуацию неприемлемой для дислоцированных там войск, а также для подразделений, которые удерживает южные области - Херсонскую, Запорожскую и Донецкую", - говорится в публикации. Видео дня

Потери России в Крыму

По данным Центра стратегических коммуникаций украинской армии, в период с середины апреля до середины июня в Крыму было повреждено около пятнадцати ЗРК С- 300 и С- 400.

Отмечается, что такую очевидную уязвимость можно объяснить тем, что "квазибаллистические ракеты ATACMS, запускаемые из реактивных систем залпового огня HIMARS или M270, способны отклоняться от стандартной дуговой траектории, совершая быстрые повороты и корректируя курс".

"Они способны поразить С-400, которые изначально не были рассчитаны на серьезную антибаллистическую роль", - считает сотрудник Центра анализа европейской политики (CEPA) в Вашингтоне Федерико Борсари.

По мнению сотрудника Института стратегических и оборонных исследований (IESD) Тибо Фуйе, ВСУ смогли стабилизировать фронт, но у них нет возможности перейти в наступление:

"Поэтому они стремятся действовать другими способами, и Крым - это та ось, которая предоставляет наибольшие возможности".

Профессор стратегических исследований Университета Сент-Эндрюс в Эдинбурге Филипп О’Брайен добавил, что все эти потери на полуострове могут постепенно заставить Москву развернуть в Крыму все более дорогостоящие и уязвимые ресурсы для защиты линий связи.

Также не исключается, что данная кампания по методичному уничтожению ПВО России в Крыму может в конечном итоге открыть коридоры для F-16, чтобы они могли действовать на большой глубине.

Удары по Крыму - позиция США

Напомним, как на днях заявил спикер Пентагона Патрик Райдер, позиция США относительно использования дальнобойного оружия для ударов по РФ не изменилась: "Наша политика заключается в том, что дальнобойное оружие, которое мы предоставляем Украине, предназначено для использования в пределах суверенной территории Украины".

На уточняющий же вопрос, касается ли это оккупированного Крыма, Райдер напомнил, что полуостров является частью Украины.

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