Эта проблема может себя проявить после поставки Украине истребителей F-16.

Острый дефицит систем ПВО малого радиуса действия в украинской армии вызывает тревогу, особенно в контексте ожидаемого прибытия истребителей F-16. Об этом пишет французская газета Le Monde.

Беспокойство французских журналистов вызывают события последних дней, когда россияне заявили о результативных ударах по трем украинским аэродромам. По крайней мере в одном случае - на аэродроме в Миргороде - Украина действительно понесла потери, что подтверждается кадрами объективного контроля, снятыми российским же беспилотником.

Основную тревогу вызывает не столько сам факт ударов, а то, что российский беспилотник смог беспрепятственно залететь глубоко на территорию Украины и передать россиянам картинку авиабазы.

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"Главная проблема - отсутствие у украинцев систем ПВО очень малой дальности. Способность россиян летать на своих беспилотниках так глубоко, по сути, происходит от этой слабости", - анализирует директор польского аналитического центра Rochan Consulting Конрад Музыка.

Кроме того, как отмечает Le Monde, украинцы могли бы сбить и сами российские ракеты, которыми агрессор бил по аэродрому. С этой задачей могли справиться системы Patriot, Iris-T или SAMP/T, подаренные Западом, но украинцам их остро не хватает для отражения всех российских атак.

Директор оборонных программ в итальянском исследовательском центре IAI Алессандро Марроне выразил убеждение, что подобные результативные удары россиян сами по себе "не изменят ход войны, но они являются тревожными сигналами, которые подчеркивают, что Россия готовится противодействовать развертыванию F-16".

Российский удар по Миргороду: последние новости

Как писал УНИАН, 1 июля россияне нанесли ракетный удар по военному аэродрому Миргород, где в то время находились несколько украинских боевых самолетов. Бывший спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, комментируя информацию об атаке, заявил, что удар по аэродрому был, есть потери, но "не такие, как приписывает себе враг".

Военный обозреватель Евгений Дикий считает, что российские захватчики активизировали свои атаки по аэродромам из-за того, что Украина ожидает поставки американских истребителей F-16. По его словам, проблемой является то, что большинство качественных систем противовоздушной обороны или работают на фронте, или защищают гражданских.

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