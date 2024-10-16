По его словам, в плане нет ни одного пункта, который мог бы реально привести к перелому на поле боя

Аналитик BILD Юлиан Рёпке раскритиковал представленный "План победы" президента Владимира Зеленского.

"Вступления в НАТО не будет, разрешения на удары в глубь РФ западным оружием не будет, совместного ПВО против российской авиации не будет. А о полном освобождении страны даже не упоминается. Нет слов", - написал аналитик на своей странице в X (Twitter).

Объясняя свою позицию, аналитик подчеркнул, что его поразили не сами представленные пункты, а то, что реализация каждого из них уже была отвергнута западными партнерами.

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"В плане нет ни одного пункта, который мог бы реально привести к перелому на поле боя", - заявляет Рёпке.

Зеленский сегодня представил в Раде План победы

Он состоит из пяти пунктов и трех тайных приложений. Среди них, в частности, немедленное приглашение в НАТО, продолжение операций ВСУ в России. Также предлагается разместить в Украине "комплексный неядерный стратегический пакет сдерживания", который должен быть достаточным для защиты от любой военной угрозы со стороны России.

Кроме того, план содержит предложение для международных партнеров по совместной защите имеющихся в Украине критических ресурсов, совместного инвестирования.

По мнению президента, если начать двигаться конкретно с этим планом победы прямо сейчас, то, может, удастся завершить войну не позднее, чем в следующем году.

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