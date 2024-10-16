Зеленский отметил необходимость усиления Украины и призвал всех к единству.

Если работать уже сейчас по плану победы, то возможно завершение войны с Россией не позднее следующего года. Об этом сказал президент Украины Владимир Зеленский, представляя "План победы" на заседании Верховной Рады Украины.

Он подчеркнул, что большинство пунктов "плана победы" рассчитаны подробно во времени:

"Если начать двигаться с этим конкретным планом победы именно сейчас, то может удаться завершить войну не позднее, чем в следующем году".

По его словам, необходимо усиление Украины, чтобы не только защитить украинские позиции, но и чтобы "проложить мост" к проведению второго саммита мира, который поставит "справедливую для Украины точку в этой войне".

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Зеленский впервые представил свой план победы в Украине и обратился к народным депутатам Украины объединиться ради единства и поддержки Украины.

План победы - что известно

Как сообщал УНИАН, 16 октября президент Владимир Зеленский выступил перед Верховной Радой Украины, представив план победы Украины.

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк отмечал, что некоторые предложения этого плана публично обсуждаться не будут, так как затрагивают, в частности, вопрос необходимых объемов оружия.

Подоляк добавил, что партнерам Украины необходимо решить, "готовы ли они все вместе капитулировать", потому что "Украина капитулировать не будет".

При этом он также отметил, что в плане победы главную роль играют Украина и ее граждане, поскольку "только Украина может поставить окончательные акценты в этой войне".

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