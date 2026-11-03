Нацбанк ослабил гривню: официальный курс валют на 4 ноября

Курс гривни к евро установлен на уровне 51,06 грн/евро.

Национальный банк Украины установил на среду, 4 ноября, официальный курс доллара к гривне на уровне 45,67 гривни за доллар, таким образом украинская валюта потеряла 14 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

Согласно данным на сайте регулятора, по отношению к евро гривня также ослабла. Официальный курс европейской валюты на среду установлен на уровне 51,06 гривни за один евро, то есть гривня потеряла 1 копейку.

На межбанковском валютном рынке Украины по состоянию на 16:00 котировки гривни к доллару установились на уровне 45,61/45,66 грн/долл., а к евро – 51,01/51,05 грн/евро.

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Курс валют в Украине – последние новости

В обменниках Украины средний курс доллара 3 ноября составлял 47 грн/долл., а продать доллар можно было по курсу 46,70 гривни. Курс евро в обменных пунктах составлял 52,30 грн/евро, а курс продажи – 51,90 грн/евро.

При этом курс доллара к гривне в "ПриватБанке" не изменился и составлял 45,99 гривни за доллар, а курс евро в банке снизился на 10 копеек и составлял 51,50 гривни за евро. В то же время продать американскую валюту в банке можно было по курсу 45,39 гривни, а евро – по курсу 50,50 гривни за единицу иностранной валюты.

Согласно прогнозу директора департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тараса Лесового, в течение 2–8 ноября курс доллара будет находиться в диапазоне 44,85–45,7 грн, а евро – 50–52 грн.

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