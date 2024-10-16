Необходимо возвращать войну на территорию РФ, заявил президент.

Ключ к реализации второго пункта плана победы - успешное продолжение операций Сил обороны на российской территории, чтобы не допустить буферных зон в Украине, заявил президент Владимир Зеленский 16 октября во время выступления в Верховной Раде.

"Второй пункт - оборона. Это необратимое укрепление украинской обороны против агрессора. Это реалистично - защищать наши позиции на поле боя в Украине и одновременно возвращать войну на территорию России, чтобы россияне действительно чувствовали, что такое война, и, несмотря на российскую пропаганду, начинали разворачивать ненависть в сторону Кремля. Мы не наивны. Украина не верит и не поверит, что большинство россиян осознают глубину морального падения России. Но они должны ощутить падение российской армии. И это будет проигрышем их идеологии войны", - сказал глава государства.

По словам Зеленского, есть четкий перечень оружия, способного поддерживать ​​силу украинских воинов:

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"А благодаря Курской операции мы увидели, что у Путина нет достаточно сил, чтобы держаться, когда мы давим".

Для успешной реализации второго пункта плана победы, по словам Зеленского, нужно:

успешное продолжение операций Сил обороны Украины в определенных районах вражеской территории, чтобы не допустить буферных зон на нашей земле;

необратимое усиление позиций Сил обороны Украины и уничтожение наступательного потенциала России на оккупированной территории Украины;

помощь партнеров в комплектовании бригад резерва для Вооруженных сил Украины;

вывод ПВО Украины на такой уровень, достаточный для защиты украинских городов и сел от российских ракет и дронов, и совместные защитные операции с соседями в Европе для сбивания российских ракет и дронов в рамках доступа воздушного щита партнеров;

расширение операций с применением украинских ракет и дронов, а также инвестиции в расширение их производства в Украине;

снятие партнерами ограничений на применение дальнобойного оружия на всей оккупированной Россией территории Украины и на территории России - по объектам военной инфраструктуры - и предоставление Украине соответствующих дальнобойных ракет, дронов и других средств поражения;

предоставление Украине в реальном времени спутниковых данных и данных, получаемых другими средствами разведки.

Зеленский добавил, что для каждого из подпунктов оборонного пункта плана победы Украина предоставляет партнерам четкое обоснование. По его словам, этот пункт плана содержит тайное приложение, и к нему имеют доступ именно те партнеры, у которых есть соответствующий военный потенциал помощи.

Напомним, Зеленский заявил, что план победы Украины состоит из пяти пунктов и трех тайных приложений.

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