Водоснабжение в Киеве временно отсутствует, – Киевводоканал

Воду рекомендуется набирать в бюветах.

В результате атак российских оккупантов и повреждений энергетической инфраструктуры столицы обесточены основные водопроводные объекты "Киевводоканала". В связи с этим водоснабжение в Киеве было временно приостановлено, сообщает официальный сайт компании.

В настоящее время специалисты "Киевводоканала" совместно с энергетиками работают над урегулированием ситуации. При этом после возобновления электроснабжения вода появится в квартирах киевлян с задержкой.

"После восстановления электроснабжения потребуется некоторое время для запуска оборудования, наполнения водопроводных сетей и стабилизации давления", – говорится в сообщении.

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В Киеве работает сеть бюветных комплексов, где жителям рекомендуют при необходимости набирать питьевую воду. Узнать расположение ближайших бюветов можно на сайте КП "Киевводфонд".

Обновлено 16:55. Из-за экстренных отключений света в Киеве фиксируют перебои с водоснабжением и движением общественного электротранспорта, сообщает столичный мэр Виталий Кличко.

"В связи с повреждениями, в результате атак врага, объектов киевского регионального энергоузла, в Киеве и области экстренные отключения электроэнергии. Это также повлекло за собой перебои с водоснабжением в столице. Но в движении общественного электротранспорта", - говорится в сообщении.

Отключения света в Украине – последние новости

3 ноября в ряде регионов Украины были введены экстренные отключения света. Аварийные отключения были применены в Киеве, Киевской, Днепропетровской, Черниговской и Черкасской областях, а также в Одесской и Сумской областях.

Директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко отмечает, что собственная генерация электроэнергии обеспечивает менее 5% от потребностей Киева. При этом власти столицы почти пять лет не занимались вопросом энергетической устойчивости города, говорит специалист.

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