Столкновения в Петропавловской Борщаговке: возле Буданова 'засветилась' пророссийская блогерша

Блогерша Ольга Зубко, которая ранее публиковала посты с обвинениями в адрес Украины, заявила, что приехала на митинг по просьбе подписчиков.

Журналисты заметили во время столкновений в Петропавловской Борщаговке блогершу и пиарщицу Ольгу Зубко, которая ранее регулярно публиковала в соцсетях видео с нарративами, обвиняющими Украину в последствиях войны. Ее узнали на кадрах с Кириллом Будановым журналисты проекта "Донбасс Реалии".

Зубко долгое время распространяла посты, в которых утверждала, что Украина якобы сама провоцирует энергетическую катастрофу, сбивает ракеты над головами людей, а также срывает перемирие ударами по резиденции Владимира Путина.

Как рассказывала сама Зубко в своих видео и эфирах других блогеров, летом Служба безопасности Украины возбудила в отношении нее уголовное дело по статье об оправдании российской агрессии. Блогерша и ее сторонники также сообщали о судебном заседании, которое должно было состояться в сентябре 2026 года. По их словам, прокуратура якобы требовала для нее пять лет лишения свободы.

Видео дня

В то же время журналисты проекта"Схемы" выяснили, что в открытой части судебного реестра нет данных о производстве в отношении человека с таким именем по соответствующему обвинению. Журналисты "Радио Свобода" обратились в СБУ с запросом и на момент публикации ожидали ответа.

Ночью блогерша опубликовала в Facebook видео с митинга в Петропавловской Борщаговке. В нем она объяснила, что подписчики попросили ее приехать, "чтобы помочь людям и разобраться".

Зубко также подтвердила, что заходила внутрь дома. По ее словам, она не увидела там признаков насилия.

Столкновения в Петропавловской Борщаговке – что известно

Напомним, 2 ноября в Петропавловской Борщаговке Киевской области возле частного дома, где находились военнослужащие Национальной гвардии Украины, произошел конфликт и столкновения с участием местных жителей. В сети сообщали о якобы незаконном удержании и пытках мобилизованных.

Полицию на место происшествия вызвала Валентина Молодая – женщина в медицинской форме. Ранее она была организаторкой протестов с пророссийским уклоном.

Государственное бюро расследований возбудило уголовное дело по факту событий, произошедших в Петропавловской Борщаговке. Дело было возбуждено по ч. 5 ст. 426-1 Уголовного кодекса – превышение военным должностным лицом власти или служебных полномочий.

Впоследствии Буданов заявил, что женщина, которая первой приехала на "скорой" к дому в Петропавловской Борщаговке, задержана. За несколько дней до событий женщина проводила "разведку" на местности.

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