США, Европа и НАТО соберутся в Брюсселе: будут обсуждать будущее Украины после войны

Европейскую сторону будут представлять советники по вопросам национальной безопасности.

Завтра, 4 ноября, в Брюсселе состоятся переговоры с участием представителей США, Великобритании, Франции, Германии, НАТО и Всемирного банка по вопросу послевоенного восстановления Украины. Об этом сообщила главный пресс-секретарь Еврокомиссии Паула Пиньо на брифинге в Брюсселе.

"Я могу подтвердить, что действительно, в среду, завтра, Европейская комиссия проведет встречу с представителями Украины, Соединенных Штатов, Франции, Германии, Великобритании, НАТО и Всемирного банка", – отметила Пиньо.

В этой связи, по ее словам, эта встреча будет опираться на предыдущие переговоры, которые ранее состоялись в Майами между Украиной и США с целью достижения долгосрочного устойчивого мира в Украине.

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Вместе с тем завтрашняя встреча будет посвящена послевоенному восстановлению и процветанию Украины.

Как отметила пресс-секретарь Еврокомиссии, европейскую сторону будут представлять высокопоставленные должностные лица – советники по вопросам национальной безопасности.

Встречи по Украине

Как сообщал УНИАН, ранее распространялась информация, что на этой неделе в Брюсселе состоится встреча переговорщиков из США с представителями Франции, Германии, Великобритании, ЕС и НАТО. На ней планируется обсудить гарантии безопасности для Украины, послевоенную архитектуру безопасности Европы и экономические возможности для поддержки восстановления Украины.

10–11 ноября в Абу-Даби при посредничестве США должны состояться трехсторонние переговоры на техническом уровне между Украиной и Россией.

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