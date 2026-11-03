Украина переживает одну из самых масштабных атак на энергетику, – 'Укрэнерго'

Только за последние сутки враг более 20 раз целенаправленно наносил удары по энергообъектам.

В Украине продолжается одна из самых масштабных атак на энергетику страны. Об этом сообщает пресс-служба национальной энергетической компании "Укрэнерго" в своем Telegram-канале.

"С ночи продолжается одна из самых масштабных атак врага на энергетическую инфраструктуру страны. В результате сегодняшних обстрелов ситуация в энергосистеме еще более осложнилась", – говорится в сообщении.

В "Укрэнерго" отметили, что только за последние сутки враг более 20 раз целенаправленно атаковал энергообъекты, применил беспрецедентное количество средств поражения, что привело к значительным повреждениям энергетической инфраструктуры.

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"В результате атак по состоянию на данный момент в ряде регионов Украины, в частности в Киеве, вынужденно применяются аварийные отключения электроэнергии", – отметили в "Укрэнерго".

Там добавили, что тысячи энергетиков с самой ночи работают над устранением последствий атак и восстановлением электроснабжения. В первую очередь будут восстанавливаться объекты критической инфраструктуры.

"Все службы работают в постоянной координации, чтобы как можно быстрее стабилизировать ситуацию. Энергетики делают все возможное, чтобы вернуть свет. Об изменении ситуации будем информировать дополнительно", – подчеркнули в энергетической компании.

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3 ноября в течение ночи и утром российские войска массированно атаковали энергетическую инфраструктуру Украины. Так, повреждения получили энергетические объекты в десяти регионах. В частности, в Винницкой, Днепропетровской, Запорожской, Житомирской, Ровенской, Одесской, Черниговской, Черновицкой, Хмельницкой и Харьковской.

Россияне также нанесли удар по Днепру, атаковав объекты критической инфраструктуры, жилые дома и административные здания. Попадания зафиксировали в Самарском районе города, в частности по ТЭЦ.

Начальник управления коммуникаций командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат рассказал, что во время ночной атаки российские войска применили значительное количество ракет и ударных беспилотников. По его словам, основными целями стали объекты критической инфраструктуры Украины, в частности энергетические.

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