Один из самых 'дорогих' городов мира признали худшим местом в Европе для соло-туристов

В швейцарский Цюрих лучше не ехать в одиночку.

Швейцарский Цюрих, считающийся одним из самых дорогих для пребывания городов мира, признали худшим местом Европы для соло-туристов.

К такому выводу пришли составители свежего Solo Travel Index от компании Radical Storage, проанализировав 48 наиболее посещаемых европейских городов по 11 критериям – от ежедневных расходов и уровня безопасности до наличия хостелов, ресторанов и разнообразных развлечений. На основе этих данных был выведен общий рейтинг (по 10-балльной шкале), отражающий, насколько город удобен для одиночного путешествия.

"То, что делает место отличным выбором для семейного отдыха, может сильно отличаться от того, что делает его идеальным для соло-путешественника. В поездке в одиночку такие аспекты, как стоимость, безопасность и возможность легко завести новые знакомства, приобретают особое значение", – констатируют авторы исследования.

Видео дня

Почему Цюрих не подходит для соло-туристов

Крупнейший город Швейцарии получил общую оценку всего лишь 4,42 балла. Здесь самые высокие расходы на проживание (168,13 евро в сутки), вторые по величине затраты на питание (105,73 евро) и третьи по величине расходы на транспорт (35,53 евро).

При этом широко известно, что туристы-одиночки почти всегда платят больше, чем те, кто путешествует в компании. Ключевая статья расходов здесь – проживание. В большинстве случаев одноместный номер в отеле стоит почти столько же, сколько и двухместный. Кроме того, для компаний нередко действуют скидки на проезд или посещение достопримечательностей, да и еду выгоднее брать на нескольких человек.

По той же причине в тройку худших для соло-туристов городов Европы попали исландский Рейкьявик и итальянская Венеция: там очень дорогие транспорт, жилье и развлечения, а выбор бюждетных хостелов очень невелик.

10 худших городов Европы для соло-туристов 2026

Куда лучше ехать туристам-одиночкам

А вот лучшим городом Европы для соло-туристов признали чешскую столицу Прагу. Один день пребывания там (включая проживание, питание, местный транспорт и развлечения) обходится в среднем в 134,33 евро. Кроме того, Прага занимает восьмое место по уровню безопасности среди 48 городов, а в самом городе насчитывается около 30 хостелов со средним рейтингом 8,7 балла из 10.

Второе и третье места заняли Краков (Польша, 7,64 балла) и Стамбул (Турция, 7,49 балла). Краков – второй по дешевизне город в рейтинге: день пребывания здесь стоит около 87 евро, а по уровню безопасности он практически не уступает Праге. В Стамбуле – самые доступные места в общих номерах хостелов (около 16 евро за ночь), а также огромный выбор заведений: здесь работает более 10 000 ресторанов.

10 лучших городов Европы для соло-туристов 2026

Полезные советы соло-туристам

Как сообщал УНИАН.Туризм, ранее эксперты назвали 10 правил идеального соло-путешествия.

Также туристам дали 15 советов, как интересно и безопасно путешествовать соло.

Вас также могут заинтересовать новости:

Читайте свежие новости туризма, ищите идеи для путешествий и смотрите живописные фото со всего мира на Телеграм-канал УНИАН.Туризм.