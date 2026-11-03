Один из самых 'дорогих' городов мира признали худшим местом в Европе для соло-туристов

Швейцарский Цюрих, считающийся одним из самых дорогих для пребывания городов мира, признали худшим местом Европы для соло-туристов.

К такому выводу пришли составители свежего Solo Travel Index от компании Radical Storage, проанализировав 48 наиболее посещаемых европейских городов по 11 критериям – от ежедневных расходов и уровня безопасности до наличия хостелов, ресторанов и разнообразных развлечений. На основе этих данных был выведен общий рейтинг (по 10-балльной шкале), отражающий, насколько город удобен для одиночного путешествия.

"То, что делает место отличным выбором для семейного отдыха, может сильно отличаться от того, что делает его идеальным для соло-путешественника. В поездке в одиночку такие аспекты, как стоимость, безопасность и возможность легко завести новые знакомства, приобретают особое значение", – констатируют авторы исследования.

Видео дня

Почему Цюрих не подходит для соло-туристов

Крупнейший город Швейцарии получил общую оценку всего лишь 4,42 балла. Здесь самые высокие расходы на проживание (168,13 евро в сутки), вторые по величине затраты на питание (105,73 евро) и третьи по величине расходы на транспорт (35,53 евро). 

При этом широко известно, что туристы-одиночки почти всегда платят больше, чем те, кто путешествует в компании. Ключевая статья расходов здесь – проживание. В большинстве случаев одноместный номер в отеле стоит почти столько же, сколько и двухместный. Кроме того, для компаний нередко действуют скидки на проезд или посещение достопримечательностей, да и еду выгоднее брать на нескольких человек.

Один из самых 'дорогих' городов мира признали худшим местом в Европе для соло-туристов

По той же причине в тройку худших для соло-туристов городов Европы попали исландский Рейкьявик и итальянская Венеция: там очень дорогие транспорт, жилье и развлечения, а выбор бюждетных хостелов очень невелик.

10 худших городов Европы для соло-туристов 2026

  1. Цюрих, Швейцария
  2. Рейкьявик, Исландия
  3. Венеция, Италия
  4. Орхус, Дания
  5. Кельн, Германия
  6. Женева, Швейцария
  7. Франкфурт-на-Майне, Германия
  8. Ницца, Франция
  9. Марсель, Франция
  10. Дублин, Ирландия

Куда лучше ехать туристам-одиночкам

А вот лучшим городом Европы для соло-туристов признали чешскую столицу Прагу. Один день пребывания там (включая проживание, питание, местный транспорт и развлечения) обходится в среднем в 134,33 евро. Кроме того, Прага занимает восьмое место по уровню безопасности среди 48 городов, а в самом городе насчитывается около 30 хостелов со средним рейтингом 8,7 балла из 10.

Один из самых 'дорогих' городов мира признали худшим местом в Европе для соло-туристов

Второе и третье места заняли Краков (Польша, 7,64 балла) и Стамбул (Турция, 7,49 балла). Краков – второй по дешевизне город в рейтинге: день пребывания здесь стоит около 87 евро, а по уровню безопасности он практически не уступает Праге. В Стамбуле – самые доступные места в общих номерах хостелов (около 16 евро за ночь), а также огромный выбор заведений: здесь работает более 10 000 ресторанов.

10 лучших городов Европы для соло-туристов 2026

  1. Прага, Чехия
  2. Краков, Польша
  3. Стамбул, Турция
  4. Лиссабон, Португалия
  5. Гданьск, Польша
  6. Берлин, Германия
  7. Порту, Португалия
  8. Севилья, Испания
  9. Барселона, Испания
  10. Рига, Латвия

Полезные советы соло-туристам

Как сообщал УНИАН.Туризм, ранее эксперты назвали 10 правил идеального соло-путешествия.

Также туристам дали 15 советов, как интересно и безопасно путешествовать соло.

Вас также могут заинтересовать новости:

Читайте свежие новости туризма, ищите идеи для путешествий и смотрите живописные фото со всего мира на Телеграм-канал УНИАН.Туризм.