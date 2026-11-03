Зеленский объяснил, почему отказывается от телефонного разговора с Путиным

Никто не будет поддерживать визит украинских переговорщиков в Москву, подчеркнул президент.

Российские заявления о готовности провести личные переговоры между лидерами РФ и Украины в Москве носят деструктивный характер. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время общения с представителями СМИ вместе с канцлером Германии Фридрихом Мерцем.

"Мы не приглашаем Путина в Киев. Во-первых, они в 2022 году без приглашения к нам пришли. Но нет смысла приглашать Путина в Киев, потому что они не приедут. Приглашать для того, чтобы они не приехали, – это деструктивно. Точно так же, как и приглашать меня в Москву – то, что делает Россия, – деструктивно. Это просто плевок в лицо всему миру, который хочет, чтобы война закончилась. Поэтому никто не будет поддерживать поездки в Москву", – заявил Зеленский.

Он также объяснил, почему не видит смысла в своем телефонном разговоре с кремлевским диктатором.

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"Россия будет использовать это как повод больше не встречаться. И мы понимаем эту игру, она бесперспективна. Это будет очень официальный, сухой разговор по телефону, где я буду в очередной раз слушать историческую лекцию от лидера Российской Федерации, а не реальные шаги, как действительно закончить войну. Нужно не просто болтать, нужно садиться за стол переговоров, договариваться и доказывать, в чем эта сторона неправа, потому что она – агрессор. Если мы хотим положить конец войне, мы должны встречаться и сделать первый шаг к прекращению огня", – подчеркнул президент.

Приглашение Путина на саммит G20

Мерц в ходе этого выступления высказался о приглашении кремлевского диктатора Путина на саммит G20 в декабре этого года в Майами. В частности, он заявил, что США, как хозяин саммита, могут приглашать гостей по своему усмотрению. Однако если Путин посетит эту встречу, то важно, чтобы с ним был обсужден вопрос о завершении войны в Украине, подчеркнул Мерц.

"Если мы собираемся говорить об Украине, то президент Украины должен быть за столом переговоров. Потому что просто недопустимо, чтобы другие страны решали судьбу Украины без участия самой Украины. А если Украина будет за столом, то и Европа также будет за столом. Поэтому мы готовимся, мы ведем переговоры по подготовке этой встречи. И мы не должны упускать возможности продолжать заниматься дипломатической работой. Но необходимо, чтобы она привела к примирению, к прекращению огня", – подчеркнул Мерц.

Мирные переговоры: важные новости

Ранее Reuters сообщал, что трехсторонняя встреча между представителями Украины, РФ и США должна состояться уже 10–11 ноября в Абу-Даби. По данным журналистов, на этой встрече стороны планируют обсудить прекращение войны, а также соглашения о послевоенной безопасности и деэскалации конфликта.

Дату и место проведения переговоров подтвердили и в Москве. Там также сообщили, что РФ на этих переговорах будут представлять доверенное лицо Кремля Владимир Мединский, а также российские военные.

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