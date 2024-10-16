Экономический пункт плана имеет тайное приложение, которое передается только определенным партнерам.

План победы содержит предложение для международных партнеров по совместной защите имеющихся в Украине критических ресурсов, совместного инвестирования и использования экономического потенциала.

Об этом рассказал президент Украины Владимир Зеленский во время презентации Плана победы в зале парламента.

"В Украине сосредоточены природные ресурсы, в том числе критически важные металлы ценой в триллионы долларов. Это, в частности, уран, титан, литий, графит и другие стратегически ценные ресурсы, которые усилят в глобальной конкуренции или Россию и ее союзников, или Украину и демократический мир", - сказал президент.

Видео дня

По словам Зеленского, залежи критических ресурсов в Украине вместе с глобально важным потенциалом Украины в производстве энергии и продовольствия являются одними из ключевых захватнических целей РФ в этой войне.

"И это наша возможность роста, экономического роста украинцев, всего нашего государства, экономического усиления Евросоюза ради экономической и во многом безопасности автономии Европы", - подчеркнул глава государства.

Он отметил, что это также является возможностью для Соединенных Штатов и партнеров по G7 работать с Украиной, которая может обеспечить прибыль на инвестиции.

Также президент рассказал, что экономический пункт украинской стратегии имеет тайное приложение, которое передается только определенным партнерам.

"Украина предлагает США вместе с определенными партнерами, в частности, это ЕС, частью которого Украина будет, и другими партнерами в мире, заключить специальное соглашение по совместной защите имеющихся в Украине критических ресурсов, совместного инвестирования и использования соответствующего экономического потенциала. Это также мир благодаря силе, экономической силе", - сказал Зеленский.

Он добавил, что это соглашение органично дополнит и усилит существующую систему экономического давления на Россию - а именно все имеющиеся санкции против РФ, ограничения нефтяной цены, ограничения экспорта в Россию и другие меры давления.

"Российские сообщники в мире должны осознавать, знать, видеть, что у этого режима нет экономического будущего", - подчеркнул Зеленский.

План победы - что известно

Сегодня, 16 октября, президент Украины Владимир Зеленский представил в Верховной Раде план победы. По его словам, реализация этого плана может завершить войну уже в следующем году.

По словам Зеленского, необходимо усиление Украины, чтобы не только защитить украинские позиции, но и чтобы "проложить мост" к проведению второго саммита мира, который поставит "справедливую для Украины точку в этой войне".

Вас также могут заинтересовать новости: