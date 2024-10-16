По словам президента, благодаря этому пункту возможно сдержать Россию против будущей агрессии как Украины, так и всей Европы.

Один из пунктов плана победы Украины называется "сдерживание", к которому есть тайное приложение, которое получили партнеры Киева на Западе. Об этом сказал президент Украины Владимир Зеленский, представляя план победы на заседании Верховной Рады Украины.

"Его уже получили Соединенные штаты Америки, лидеры Великобритании, Франции, Италии и Германии. Получат еще некоторые государства, которые могут наполнить содержанием для Украины эту очень хорошо известную миру концепцию сдерживания", - сказал Зеленский.

Президент добавил, что российское руководство действует агрессивно только тогда, когда убеждено, что не получит "адекватного, разрушительного ответа". Зато, по словам Зеленского, когда Россия знает о возможном ответе - она выбирает переговоры и стабильное сосуществование. Даже со стратегическими противниками Москвы.

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"Именно благодаря этому пункту сдерживание России от агрессии возможно для Украины и всей Европы. Украина предлагает разместить на своей земле комплексный неядерный стратегический пакет сдерживания. Который будет достаточным для защиты Украины от любой военной угрозы со стороны России. И который максимально сузит вариативность действий России до таких перспектив. Или присоединиться к честному, дипломатическому процессу, для справедливого завершения войны. Или гарантированно потерять возможность продолжить агрессивную войну в результате применения Украиной пакета сдерживания согласно определенным военными целями России", - добавил Зеленский.

План победы Украины: что известно

Накануне стало известно, что президент Владимир Зеленский планирует представить план победы Украины на саммите Евросоюза, который пройдет 17-18 октября.

Между тем советник главы Офиса президента Михаил Подоляк отметил, что украинцам представят лишь часть плана победы. Он отметил, что речь идет о "математической части", которую нельзя обнародовать.

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