Когда повысят тарифы на газ и свет для населения: в Минэнерго ответили на требования МВФ

Международный валютный фонд рекомендует повысить тарифы наполовину или вообще вдвое.

Повышение тарифов на электроэнергию и газ для населения в Украине пока не обсуждается. Мораторий на повышение тарифов продолжает действовать, а любые изменения, согласно действующему законодательству, возможны только после отмены военного положения, сообщает Министерство энергетики.

В ведомстве ознакомились с рекомендациями МВФ относительно повышения тарифов, однако напоминают, что окончательное решение остается за государством. В Минэнерго планируют сначала внедрить эффективную модель поддержки украинских семей, а уже потом – приступить к ценообразованию.

"Украина разрабатывает долгосрочную "Дорожную карту" реформы энергетического сектора. Ее ключевая составляющая – защита людей. Работаем над усовершенствованной моделью адресной поддержки в вопросах получения субсидий и льгот. Вместе с партнерами начинаем создавать единую онлайн-платформу по принципу единой платежки, где все счета и вся государственная поддержка – в одном окне, с интеграцией в государственные реестры на базе "Дии". Именно адресная социальная поддержка людей станет первым шагом этих преобразований", – говорится в сообщении.

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Разработка данной "Дорожной карты" – часть международных обязательств Украины, которая позволит интегрироваться в европейский энергетический рынок с последующим получением полноправного членства в ЕС.

"Отчет МВФ охватывает широкий спектр тем и основан на структуре потребления домохозяйств 2021 года. В нем смоделировано несколько сценариев. Все они представляют собой расчеты, а не обязательства, и ни один из них не предполагает немедленного выполнения. Отчет необходим для того, чтобы государство имело представление о детальной финансовой картине действующей системы поддержки и могло оценить различные варианты реформы", – отмечают в Минэнерго.

Коммунальные тарифы в Украине – главные новости

Ранее Международный валютный фонд сообщил, что Украина тратит до 3,7% ВВП ежегодно в 2024–2026 годах на государственное регулирование цен на электричество и газ для населения. МВФ предложил Киеву два сценария сокращения расходов, по одному из которых тарифы для населения должны вырасти на 50%+, а по второму – более чем вдвое.

В настоящее время в Украине продлено действие специальных обязательств (ПСО) на рынке природного газа и электроэнергии для населения до 31 марта 2027 года, поэтому тарифы в течение отопительного сезона не изменятся.

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