Сообщают об уничтожении вражеских складов боеприпасов в Первомайске.

Вечером во вторник, 16 августа, во временно оккупированном Первомайске Луганской области прогремели взрывы.

В сети публикуют видео и сообщают об уничтожении вражеских складов боеприпасов.

В частности, о взрывах сообщил офицер Вооруженных сил Украины Анатолий Штефан, известный как "Штирлиц". Он отметил, что информация нуждается в уточнении.

А журналист Денис Казанский назвал произошедшее очередным "жестом доброй воли" захватчиков: "демилитаризовался очередной состав селитры".

В так называемой "ЛНР" тем временем сообщили о "прилете" трех ракет РСЗО HIMARS в город.

Взрывы в оккупированном Крыму 16 августа: что известно

Во вторник утром оккупационные власти Крыма сообщили о пожаре на электростанции в Джанкойском районе. Позже стало известно, что возгорание произошло в российской воинской части в Азовском.

Позже кремлевские пропагандисты добавили, что вследствие происшествия повреждена также железная дорога.

The New York Times со ссылкой высокопоставленного чиновника из Украины пишет, что к взрывам в Джанкое причастно элитное украинское подразделение.

Взрывы были слышны и на авиабазе оккупантов в поселке Гвардейское (Симферопольский район). Очевидцы, которых цитировали росСМИ, видели поднимавшийся черный дым.

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