Вечером во вторник, 16 августа, во временно оккупированном Первомайске Луганской области прогремели взрывы.
В сети публикуют видео и сообщают об уничтожении вражеских складов боеприпасов.
В частности, о взрывах сообщил офицер Вооруженных сил Украины Анатолий Штефан, известный как "Штирлиц". Он отметил, что информация нуждается в уточнении.
А журналист Денис Казанский назвал произошедшее очередным "жестом доброй воли" захватчиков: "демилитаризовался очередной состав селитры".
В так называемой "ЛНР" тем временем сообщили о "прилете" трех ракет РСЗО HIMARS в город.
Взрывы в оккупированном Крыму 16 августа: что известно
Во вторник утром оккупационные власти Крыма сообщили о пожаре на электростанции в Джанкойском районе. Позже стало известно, что возгорание произошло в российской воинской части в Азовском.
Позже кремлевские пропагандисты добавили, что вследствие происшествия повреждена также железная дорога.
The New York Times со ссылкой высокопоставленного чиновника из Украины пишет, что к взрывам в Джанкое причастно элитное украинское подразделение.
Взрывы были слышны и на авиабазе оккупантов в поселке Гвардейское (Симферопольский район). Очевидцы, которых цитировали росСМИ, видели поднимавшийся черный дым.