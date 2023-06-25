В России все далеко не окончено, считает бывший советник ОП.

"Повару" российского диктатора Владимира Путина - главарю частной военной компании "Вагнер" Евгению Пригожину, для захвата Москвы нужно оказаться в такой ситуации, в которой его, якобы выступающего за мир, заставили пролить кровь российских силовиков.

В РФ "далеко все не окончено", рассказал бывший советник Офиса президента Владимира Зеленского - военный эксперт Алексей Арестович, в эфире "Фейгин Live". "Ну, версий множество, начиная с того, что ему нужна долегитимизация. Ведь удара по лагерям тоже никакого не было, правильно, с которого все стартовало… Чистый фейк, да. И он долю свою легитимизации выбрал, а потом ему понадобится еще одна доля этой легитимизации. Смотрите - мы за мир, мы за отсутствие пролития российской крови, мы пошли в лагеря, а нам ударили в спину. Ну и тут уже извините, не обессудьте", - сказал он.

По словам Арестовича, главарю ЧВК, "чтобы взять Москву и сесть в кресло Путина, нужно убивать российских полицейских, убивать срочников, что восторга явно не вызовет у мам тех же самых срочников и так далее".

"…То есть это такая сложная история. И теоретически, если он эти планы сохраняет, то, возможно, ему понадобится оказатся в безвыходной ситуации - когда он весь за мир, но его заставили…", - полагает экс-советник ОП.

"Бунт" Пригожина в России - сегодня это стоит знать

Евгений Пригожин 23 июня обвинил подконтрольных российскому министру обороны Сергею Шойгу российских солдат в нанесении удара по тыловому лагерю членов ЧВК "Вагнер". Главарь наемников обвинил военное руководство РФ в уничтожении большого количества оккупантов и утверждал, что выновные будут наказаны.

24 июня появилась информация, что пособники Пригожина взяли под контроль военные объекты в Ростов-на-Дону и Воронеже и якобы двигались в сторону Москвы. СМИ узнали, что "вагнеровцы" ликвидировали несколько единиц военной техники российских войск, в том числе несколько вертолетов.

Владимир Путин назвал действия "вагнеровцев" предательством, однако какие-то жесткие меры против мятежников приняты не были. Вскоре стало известно, что с ведома диктатора состоялся разговор Пригожина с псевдопрезидентом Беларуси Александром Лукашенко. После беседы Пригожин пообещал, что движение ЧВК в сторону Москвы будет остановлено. Как выяснилось, "вагнеровцы" получили гарантии безопасности.

Бывший начальник Генерального штаба Великобритании генерал Ричард Даннат предупредил, что "Вагнер" может возглавить новую атаку России на Киев из Беларуси.

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