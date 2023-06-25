Российская частная военная компания "Вагнер", которой руководит так называемый "повар" диктатора Владимира Путина Евгений Пригожин, может возглавить новую атаку РФ на Киев с беларуской территории.
Украинским лидерам стоит остерегаться возможного нападения Пригожина на столицу Украины, сказал британский генерал, бывший начальник Генерального штаба Великобритании Ричард Даннат Sky News. "Тот факт, что он (главарь "вагнеровцев" - Ред.) уехал в Беларусь, вызывает некоторую обеспокоенность", - заявил эксперт.
Даннат предупредил, что, если Пригожин "сохранил вокруг себя боеспособные силы, то он снова представляет угрозу для украинского фланга, ближайшего к Киеву", где началась полномасштабная война с РФ.
По его словам, "вполне возможно", что РФ может использовать ЧВК "Вагнер", чтобы снова попытаться захватить украинскую столицу.
Также генерал прокомментировал якобы организованный Пригожином мятеж в РФ. "Путин определенно сильно ослабел. Российские военные… явно в некотором смятении", - заявил он.
Стоит отметить, что в начале полномасштабного вторжения Беларусь разрешила войскам РФ вторгнуться в Украину со своей территории, и оккупантам удалось захватить часть Черниговской и Киевской областей. Спустя несколько месяцев украинские воины прогнали захватчиков с севера нашего государства.
Украинская сторона сообщала, что РФ перебросила в Беларусь несколько тысяч своих военнослужащих, в частности, мобилизованных. На беларуской территории постоянно идут военные учения. Украинские пограничники сообщали, что угрозы нового вторжения нет.
Что известно о якобы мятеже в России - интересные новости
23 июня стало известно, что Евгений Пригожин обвинил подконтрольных Минобороны России кадровых российских военных в нанесении удара по "вагнеровцам". Главарь ЧВК заявил, что российское военное руководство ответственно за ликвидацию большого количества оккупантов и пригрозил ему "наказанием".
24 числа наемники взяли под контроль Ростов-на-Дону и Воронеж и якобы начали "поход" на Москву. СМИ писали, что мятежники ликвидировали несколько единиц военной техники, в частности, вертолеты. Владимир Путин назвал действия пособников Пригожина предательством.
В тот же день мятеж резко завершился - Пригожин с ведома Путина поговорил с беларуским диктатором Александром Лукашенком и пообещал остановить продвижение "вагнеровцев" в сторону Москвы. Сообщалось, что членам ЧВК "Вагнер" дали гарантии безопасности.