После якобы мятежа Пригожина Путин сильно ослабел, считает эксперт.

Российская частная военная компания "Вагнер", которой руководит так называемый "повар" диктатора Владимира Путина Евгений Пригожин, может возглавить новую атаку РФ на Киев с беларуской территории.

Украинским лидерам стоит остерегаться возможного нападения Пригожина на столицу Украины, сказал британский генерал, бывший начальник Генерального штаба Великобритании Ричард Даннат Sky News. "Тот факт, что он (главарь "вагнеровцев" - Ред.) уехал в Беларусь, вызывает некоторую обеспокоенность", - заявил эксперт.

Даннат предупредил, что, если Пригожин "сохранил вокруг себя боеспособные силы, то он снова представляет угрозу для украинского фланга, ближайшего к Киеву", где началась полномасштабная война с РФ.

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По его словам, "вполне возможно", что РФ может использовать ЧВК "Вагнер", чтобы снова попытаться захватить украинскую столицу.

Также генерал прокомментировал якобы организованный Пригожином мятеж в РФ. "Путин определенно сильно ослабел. Российские военные… явно в некотором смятении", - заявил он.

Стоит отметить, что в начале полномасштабного вторжения Беларусь разрешила войскам РФ вторгнуться в Украину со своей территории, и оккупантам удалось захватить часть Черниговской и Киевской областей. Спустя несколько месяцев украинские воины прогнали захватчиков с севера нашего государства.

Украинская сторона сообщала, что РФ перебросила в Беларусь несколько тысяч своих военнослужащих, в частности, мобилизованных. На беларуской территории постоянно идут военные учения. Украинские пограничники сообщали, что угрозы нового вторжения нет.

Что известно о якобы мятеже в России - интересные новости

23 июня стало известно, что Евгений Пригожин обвинил подконтрольных Минобороны России кадровых российских военных в нанесении удара по "вагнеровцам". Главарь ЧВК заявил, что российское военное руководство ответственно за ликвидацию большого количества оккупантов и пригрозил ему "наказанием".

24 числа наемники взяли под контроль Ростов-на-Дону и Воронеж и якобы начали "поход" на Москву. СМИ писали, что мятежники ликвидировали несколько единиц военной техники, в частности, вертолеты. Владимир Путин назвал действия пособников Пригожина предательством.

В тот же день мятеж резко завершился - Пригожин с ведома Путина поговорил с беларуским диктатором Александром Лукашенком и пообещал остановить продвижение "вагнеровцев" в сторону Москвы. Сообщалось, что членам ЧВК "Вагнер" дали гарантии безопасности.

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