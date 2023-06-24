В здание заходили силовики и люди в гражданском, узнали журналисты.

В российском Санкт-Петербурге силовики вошли в "ЧВК Вагнер Центр" после того, как главарь этой частной военной компании Евгений Пригожин организовал мятеж.

Скорее всего, в здании, которое находится на Зольной улице, проведут обыски, сообщает "Фонтанки" в Telegram, ссылаясь на сведения своего корреспондента. "К зданию подъехали два автобуса с ОМОН и Росгвардией, вместе с людьми в гражданском они заходят внутрь", - отмечается в сообщении.

Кроме того, люди в масках и с автоматами работали возле Благовещенского моста. Журналисты добавили, что на набережной находятся ресторан и отель, которые связывают с главарем "вагнеровцев".

"Академический переулок оцепили с двух сторон, непосредственно на набережной тоже дежурят вооруженные сотрудники", - отмечается на канале.

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23 июня Евгений Пригожин обвинил российских кадровых военных в ударе по "вагнеровцам". После этого в ЧВК "Вагнер" заявили, что накажут военное руководство РФ - тех, "кто уничтожил сегодня наших ребят, десятки тысяч жизней российских солдат".

Силовики должны были бороться с наемниками, но им уже удалось добраться до Ростова. СМИ писали о перестрелке. По неподтвержденным данным, колонна ЧВК "Вагнер" уже движется в сторону Москвы.

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