Развертывание программы подготовки украинских военных к использованию новой техники займет несколько месяцев.

Обучение украинских военных использованию новой американской техники, в том числе и бронированных машин пехоты Bradley начнется в конце января.

Как сообщили представители Пентагона, обучение для полутысячи украинских военнослужащих продлится месяц, передает Голос Америки.

В частности, заместитель помощника министра обороны по делам России, Украины и Евразии Лора Купер заявила, что США планируют "запуск новой общевойсковой подготовки, который состоится позже в этом месяце". По ее словам, развертывание программы подготовки украинских военных к использованию новой техники займет несколько месяцев.

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"Новая учебная программа, которую мы начинаем, это примерно один батальон за раз. Итак, примерно 500 солдат в течение примерно месяца, и мы добавляем обучение Bradley", - отметила Купер.

Также представитель Пентагона, комментируя возможную поставку Украине танков Abrams, сказала, что США "абсолютно согласны, что Украине нужны танки". Поэтому, по ее словам, США сотрудничают с Нидерландами и Францией, чтобы они поставили Украине танки Т-72 и легкие танки AMX-10.

При этом издание напомнило, что в Пентагоне считают, что танки Abrams является "достаточно сложными в обслуживании", и что сейчас потребностям Украины больше отвечает другая техника.

Помощь США Украине

6 января Белый дом объявил о новом пакете помощи Украине на сумму более $3 млрд, в который вошли и 50 бронированных машин пехоты Bradley, противотанковые ракеты, боеприпасы, бронетранспортеры, самоходные гаубицы и другое оружие и боеприпасы.

21 декабря 2022 года госсекретарь Энтони Блинкен официально объявил о новом пакете военной помощи для Украины на $1,85 млрд.

Кроме того, на днях президент Франции Эмманюэль Макрон анонсировал передачу танков AMX-10RC Украине.

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