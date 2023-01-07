По словам президента, новое оружие и техника сделают украинских воинов значительно более подготовленными к любым эскалационным планам России.

Украина впервые получит от США бронированные машины Bradley, а Германия предоставит систему Patriot.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский сказал в вечернем видеообращении. Он отметил, что оборонное взаимодействие с партнерами удалось вывести на новый уровень.

"Теперь у наших воинов будет еще больше оружия, техники, снарядов, оборонных систем, которые сделают нас гораздо более подготовленными к любым эскалационным планам России и тем ударам, которые государство-террорист наносит, не различая, будь-то праздник или будни", - добавил президент.

Глава государства напомнил, что сегодня было объявлено о новом и "очень мощном" пакете американской военной поддержки для Украины.

"Впервые мы получим бронированные машины "Брэдли" - это именно то, что надо. Новые пушки и снаряды, в частности, высокоточные новые ракеты, новые дроны. Это вовремя и сильно. Общий объем этого пакета поддержки от США - почти три миллиарда долларов", - подчеркнул Зеленский. Он поблагодарил президента США Джо Байдена, конгрессменов, всех американцев за помощь.

Президент Украины также отметил, что значительный шаг вперед сделала Германия для усиления безопасности не только Украины, но и всей Европы.

"Укрепление нашей противовоздушной обороны - это прямая работа на деэскалацию здесь и сейчас", - подчеркнул он и поблагодарил канцлера Германии Олафа Шольца за решение предоставить Украине систему ПВО Patriot.

При этом Зеленский отметил, что чем меньше будет у России возможностей терроризировать мирные города, тем меньше будет и общий потенциал ее агрессии.

Оружие для Украины - что известно

Как сообщал УНИАН, сегодня, 6 января, пресс-секретарь немецкого правительства Штеффен Хебештрайт заявил, что ФРГ планирует в первые три месяца этого года доставить в Украину около 40 БМП Marder и ЗРК Patriot.

Также сегодня в США заявили, что в рамках очередного пакета помощи на 3 млрд долл. передадут Украине реактивные системы залпового огня HIMARS, бронемашины MRAP, зенитные ракеты Sea Sparrow и БМП M2 Bradley. Госсекретарь США Энтони Блинкен добавил, что из общей суммы $682 млн потратят на поддержку европейских партнеров и союзников жертвовать ВСУ военную технику.

О решении Германии поставить Украина комплексы Patriot стало известно 5 января по итогам телефонного разговора президента США Джо Байдена с канцлером Олафом Шольцем. В тот же день стало известно, что Германия передала Украине новый пакет военной помощи, в который, в частности, вошли ракетные системы, беспилотники и защита от дронов.

Ранее, 21 декабря в США объявили о новом пакете военной помощи для Украины. частности, в него вошел ЗРК Patriot. Глава МИД Дмитрий Кулеба отметил, что предоставление Украине системы ПВО Patriot - это психологический перелом, который снимает еще одно табу на поставки оружия для ВСУ.

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