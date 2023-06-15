Оккупанты решили закрыть медучреждение из-за отказа сотрудников брать паспорта РФ.

Российские оккупанты продолжают насильственную паспортизацию среди украинцев на временно захваченных территориях. Захватчики прибегли к шантажу в Запорожской области.

"Противник продолжает проводить мероприятия по принуждению гражданского населения к получению гражданства России. Так, в населенном пункте Каменка Запорожской области, в начале 2023 года оккупанты шантажировали работников Центра первичной медико-санитарной помощи, что в случае отказа от получения паспорта РФ, денежное довольствие будет снижено на 60%", - говорится в сообщении Генерального штаба ВСУ.

Отмечается, что большинство сотрудников Центра отказались от российских документов, из-за чего россияне сообщили о закрытии лечебного учреждения.

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Украинцев заставляют брать паспорта РФ - что известно

Паспортизация на временно оккупированых территориях - одна из основных тактик россиян для установления своей незаконной власти на территориях, которые оккупанты временно контролируют. При этом, чтобы заставить украинцев брать паспорта РФ, захватчики прибегают к различным методам принуждения.

Так, у жителей Ялты без российского гражданства начали отбирать недвижимость, а "бюджетникам" в Станице Луганской угрожали лишением зарплаты.

Кроме того, россияне на временно оккупированных территориях Херсонской области украинцам установили дедлайн для получения российского паспорта, в противном случае угрожают отключать свет.

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