Отмечается, что в "конфискованное" жилье в Ялте селят российских военных.

Российские оккупанты ужесточают свои зверства на временно оккупированных территориях Украины. У жителей Ялты без российского гражданства отбирают недвижимость, а "бюджетникам" в Станице Луганской угрожают лишением зарплаты.

"Во временно оккупированной Ялте АР Крым российская оккупационная власть незаконно отбирает недвижимое имущество у граждан Украины, которые за период оккупации полуострова не получили российское гражданство", - говорится в сообщении Генштаба ВСУ в Facebook

Отмечается, что в жилье, которое отбирают оккупанты, селят российских военных.

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Кроме того, жителей Станицы Луганской в Луганской области заставляют брать гражданство РФ, угрожая не выплатить зарплату.

"В Станице Луганской, работников одного из бюджетных учреждений предупредили, что в июне заработную плату смогут получить только те, кто переоформился в российском банке", - указано в сообщении.

Российский террор в Херсонской области - последние новости

Российские оккупанты ужесточили давление на жителей временно оккупированной части Херсонской области. В Скадовском районе россияне устроили массовые рейды, пытаясь найти местных жителей, которые помогают Силам обороны Украины.

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