Россияне продолжают принудительную паспортизацию населения на оккупированных территориях Херсонской области. Украинцам установили деделайн для получения российского документа.
"Российская оккупационная администрация определила 1 сентября этого года конечным сроком получения паспорта гражданина Российской Федерации с обязательным отказом от украинского паспорта", - говорится в сообщении Генерального штаба ВСУ в Facebook.
Отмечается, что энергетические компании требуют в обязательном порядке подписать новые договора на поставку электроэнергии только при наличии российского паспорта.
"Всем украинским гражданам, которые откажутся от получения российских документов, угрожают прекращением снабжения электроэнергией, депортацией, конфискацией имущества и принудительным выселением из собственных домов", - указано в сообщении.
Российский террор украинцев - что известно
Оккупанты ужесточили давление на жителей временно оккупированной части Херсонской области. В Скадовском районе россияне устроили массовые рейды, чтобы найти помощников Сил обороны Украины.
Кроме того, захватчики продолжают паспортный террор. Так, у жителей Ялты без российского гражданства отбирают недвижимость, а "бюджетникам" в Станице Луганской угрожают лишением зарплаты.