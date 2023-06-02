В Генштабе ВСУ отметили, что украинцам угрожают отключением света.

Россияне продолжают принудительную паспортизацию населения на оккупированных территориях Херсонской области. Украинцам установили деделайн для получения российского документа.

"Российская оккупационная администрация определила 1 сентября этого года конечным сроком получения паспорта гражданина Российской Федерации с обязательным отказом от украинского паспорта", - говорится в сообщении Генерального штаба ВСУ в Facebook.

Отмечается, что энергетические компании требуют в обязательном порядке подписать новые договора на поставку электроэнергии только при наличии российского паспорта.

Видео дня

"Всем украинским гражданам, которые откажутся от получения российских документов, угрожают прекращением снабжения электроэнергией, депортацией, конфискацией имущества и принудительным выселением из собственных домов", - указано в сообщении.

Российский террор украинцев - что известно

Оккупанты ужесточили давление на жителей временно оккупированной части Херсонской области. В Скадовском районе россияне устроили массовые рейды, чтобы найти помощников Сил обороны Украины.

Кроме того, захватчики продолжают паспортный террор. Так, у жителей Ялты без российского гражданства отбирают недвижимость, а "бюджетникам" в Станице Луганской угрожают лишением зарплаты.

Вас также могут заинтересовать новости: