В целом президент Украины поддержал инициативу Макрона, ведь таким образом обучение воинов ВСУ будет происходить быстрее.

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что он думает об инициативе своего коллеги Эммануэля Макрона относительно отправки западных войск на территорию нашего государства. По словам украинского лидера, если эти войска будут обучать украинских бойцов здесь, то это будет гораздо быстрее, чем отправлять наши бригады за границу.

"И также здесь они должны получить боевой опыт, на этой технике. Потому что одна история, когда вы на этой технике в мирном государстве, а другая - на поле боя. Второе: построить ремонтные хабы, чтобы ремонтировать всю западную технику в Украине, в отдельных регионах, под землей. Это работает, даже некоторые вещи мы уже делаем и видим, насколько это быстрее. Некоторые экземпляры техники, которую мы отправляем на ремонт, обратно получаем через три месяца. Также мы за предложение инициативы быть на границе. Как мы можем отказываться? Если они такое предлагают и будут приезжать, мы только будем поддерживать", - отметил глава государства в интервью во время национального телемарафона "Единые новости".

В то же время Зеленский подчеркнул, что не может быть инициатором идеи отправки западных войск в Украину, ведь тогда Россия начнет сеять вражду между западными партнерами.

"Если честно, детали этого обсуждения между Макроном и партнерами я не слышал. Я очень хочу услышать от Эммануэля. Но я хочу вам объяснить свое отношение. Я не могу сегодня публично сказать: "Да, давайте армии, приезжайте в Украину и воюйте!" Знаете, почему? Потому что Россия поднимет хайп в мире, они начнут поднимать общество других государств, что нельзя отправлять своих детей на войну, что это не их война, начнут раскалывать единство между странами Европы и странами НАТО", - объяснил президент.

По словам Зеленского, быть инициатором Украине в этом вопросе рискованно. Он добавил, если выступит с таким заявлением, то РФ сделает все, чтобы ВСУ не получили военную помощь от других стран.

"Общества будут разделены, они будут давить на лидеров своих государств и они будут тормозить нам поставки. Но если есть инициативы других государств, то давайте будем откровенными - Украина никогда не будет против, если кто-то хочет помочь Украине. Факт", - подчеркнул он.

О чем еще сказал Зеленский во время своего интервью

Также Зеленский заявил, что из-за нехватки систем ПВО Украина вынуждена выбирать, какой город ей защищать. По его словам, нашему государству не всегда хватает ресурсов, чтобы отразить все атаки армии РФ.

"Они будут добивать нашу энергосистему. Это их желание. Я считаю, что мы сможем пройти этот путь. Мы много энергообъектов смогли защитить. Как системами ПВО, так и другой защитой 1, 2 и 3 уровня. Это бетонная защита. Но есть ракеты, против которых эта защита, против которых эти системы не работают, к сожалению", - объяснил президент.

Кроме того, он прокомментировал и мобилизацию, которую планирует провести Россия. Украинский лидер подтвердил, что страна-агрессор намерена мобилизовать на войну 300 тысяч личного состава.

"Согласно информации от нашей разведки, до первого июня они должны быть готовы мобилизовать 300 тысяч. А потом подготовка, в России она очень короткая. Мы это видим по уровню подготовленных российских бойцов на фронте. Поэтому им понадобится где-то месяц, чтобы иметь такой объем людей. Так как с дисциплиной у них не очень, то возможно они не успеют до 1 июня мобилизовать такое количество. Но мы должны рассчитывать на те данные, которые есть у нас", - отметил Зеленский.

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