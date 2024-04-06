Украина не может полагаться исключительно на помощь партнеров, часть оружия закупают по контрактам в других странах.

Украина усилила защиту энергообъектов, но этого не всегда хватает, чтобы отразить все атаки россиян. Об этом заявил в интервью украинскому телемарафону президент Владимир Зеленский.

"Они будут добивать нашу энергосистему. Это их желание. Я считаю, что мы сможем пройти этот путь. Мы много энергообъектов смогли защитить. Как системами ПВО, так и другой защитой 1, 2 и 3 уровня. Это бетонная защита. Но есть ракеты, против которых эта защита, против которых эти системы не работают, к сожалению", - сказал президент.

Он также добавил, что против некоторых целей работают только системы ПВО Patriot, или их аналог. А в Украине их недостаточно, чтобы защитить все потенциальные цели.

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"И здесь нам приходится выбирать - какой объект защитить, этот город или другой, в тот или иной момент. Из-за соответствующих передвижений того, что не должно передвигаться, вы теряете и скорость и защиту. Сегодня интенсивность обстрелов РФ достаточно высока. Запас ракет для ПВО у нас на сегодня есть. Но я считаю, что мы должны думать о том, что будет завтра. Завтра интенсивность может продолжить такая же и нам будет не хватать. Если они будут ежедневно бить так, как делали это последний месяц", - сказал Зеленский.

По словам президента, Украина начала самостоятельно закупать снаряды для систем ПВО, ведь международной помощи недостаточно, учитывая интенсивность обстрелов.

"Все это стоит денег. Если в начале войны мы рассчитывали только на международную помощь. То сегодня мы рассчитываем и на собственные контракты. Мы отдельно начали работать по разным странам, не ожидая помощи. Через различные контракты, различные договоренности, закрытые и открытые, и у нас появилось постанчання припасов как для артиллерии, так и ПВО", - пояснил Зеленский.

Нехватка боеприпасов для ПВО: что известно

Накануне The Telegraph сообщало критической нехватке боеприпасов для ПВО в Украине. По их информации, до конца месяца Украина будет сбивать одну из пяти ракет РФ.

Издание также цитирует российских официальных лиц, которые заявили, что "знают, что в Украине заканчиваются боеприпасы" и готовы наносить удары.

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