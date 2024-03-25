По данным опроса, сейчас 9,4% граждан Польши считают, что Варшава должна отправить свои войска в Украину.

В Польше растет количество людей, которые выступают за отправку своих войск в Украину. Об этом говорится в опросе для RMF FM и Dziennik Gazeta Prawna.

Известно, что в подобном исследовании прошлого года поддержка отправки армии Польши была 0%, а разрешение для граждан страны воевать в нашем государстве было на уровне 3,4%.

Теперь поляки больше всего поддерживают предоставление Украине гуманитарной помощи, а именно 75%, еще 67,6% опрошенных поддерживают поставки стрелкового вооружения и гранатометов, относительно тяжелой техники и самолетов, то за это выступают 54,1%.

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Также разрешение гражданам Польши воевать в Украине поддерживает 27,1%, еще 9,4% считают, что Варшава должна отправить свои войска в Украину.

В RMF отмечают, что это так называемый "эффект Макрона", ведь недавно он заявил о том, что нельзя исключать возможности отправки западных войск в Украину.

Отправка западных войск в Украину: что известно

Бывший заместитель помощника министра обороны США по вопросам НАТО и европейской политики Джим Таунсенд прокомментировал слова президента Франции Эммануэля Макрона об отправке западных войск в Украину. По его словам, такое заявление оставило достаточно двусмысленности и это первый раз, когда что-то похожее было сказано на публику.

"Это привлекло внимание Путина к тому, что страны, не только Франция, но и другие союзники, рассматривают возможность ввести войска в Украину не для борьбы с россиянами, а для помощи в подготовке ВСУ или для того, чтобы взять задачи от украинских войск в тыловых районах, которые они могут выполнять", - отметил экс-чиновник Пентагона.

В то же время докторант Университета Квебека и специалист по российской стратегической культуре Винсент Турре объяснил, почему некоторые западные страны рассматривают отправку своих войск в Украину. По его словам, таким образом они надеются "укрепить" некоторые территории.

"Но важно не думать, что это просто присутствие может полностью отговорить противника; мы также должны быть в состоянии обеспечить безопасность этих районов и обеспечить защиту развернутых сил. Залпам, которые Россия сейчас запускает в Украине, сочетая беспилотники и ракеты всех видов, очень трудно противостоять. Альтернативный подход, более управляемый, потому что он более ограничен, заключался бы в том, чтобы отправить меньшие подразделения для дополнения украинской обороны", - отметил он.

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