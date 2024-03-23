По его словам, таким образом западные страны будут пытаться обеспечить защиту некоторых территорий.

Докторант Университета Квебека и специалист по российской стратегической культуре Винсент Турре заявил, что страны, которые рассматривают возможность отправки своих войск в Украину, надеются "укрепить" некоторые территории. По его словам, эти страны предполагают, что враг не будет целиться на их солдат, рискуя спровоцировать эскалацию. Об этом пишет Le Monde.

"Но важно не думать, что это просто присутствие может полностью отговорить противника; мы также должны быть в состоянии обеспечить безопасность этих районов и обеспечить защиту развернутых сил. Залпам, которые Россия сейчас запускает в Украине, сочетая беспилотники и ракеты всех видов, очень трудно противостоять. Альтернативный подход, более управляемый, потому что он более ограничен, заключался бы в том, чтобы отправить меньшие подразделения для дополнения украинской обороны", - объяснил эксперт.

Такое заявление он сделал, скорее всего, на фоне слов президента Франции Эммануэля Макрона о возможности отправить западные войска в Украину.

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Известно, что сейчас во Франции проходят военные учения под названием "Volfa", которые проводятся раз в год и являются важнейшими, которые организовывают французские воздушные и космические силы. В этом году они продлятся с 11 по 29 марта, в районе авиабазы Мон-де Марсан. Нынешние учения касались защиты "особо важных" объектов и "передвижения сухопутных войск в условиях вражеской воздушной угрозы". Таким образом это могло бы показать, как могут выглядеть усилия по охране объектов, куда могут быть отправлены французские и западные войска в Украине или где-либо на восточном фронте.

"Цель состоит в том, чтобы показать, что мы заслуживаем доверия", - отметил подполковник Ян, который участвует в учениях.

В Le Monde добавили, что для участия в учениях было привлечено около 1000 военных и 60 истребителей, транспортных и заправочных самолетов. Кроме того, в маневрах участвовали и такие страны, как Великобритания, Канада, Италия, Испания и Греция.

Также с начала учений французские военно-воздушные силы отрабатывают запуск ракеты SCALP, которая имеет дальность полета более 500 км и может потенциально позволить сухопутным войскам развернуться в зоне боевых действий.

Отправка западных войск в Украину: что известно

Ранее лидер Франции Эммануэль Макрон подтвердил свои планы разместить западные войска в Украине. По его словам, проведение наземной операции западными войсками в Украине может понадобиться "в какой-то момент".

"Возможно, в какой-то момент - я не хочу этого, я не буду брать на себя инициативу - нам придется провести операции на местах, какими бы они ни были, чтобы противостоять российским силам. Сила Франции в том, что мы можем это сделать", - заверил политик.

В то же время министр иностранных дел Дмитрий Кулеба раскрыл суть идеи Макрона относительно пребывания войск НАТО в Украине. По его словам, такая идея не подразумевала их непосредственное участие в боевых действиях.

"Когда Макрон говорил об отправке войск в Украину, европейских лидеров охватила паника. Макрон всего лишь имел в виду возможность подготовки украинских солдат непосредственно в Украине, а не за рубежом, как это происходит сейчас, и все", - отметил он.

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