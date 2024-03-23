Он назвал заявление Макрона очень важным, ведь именно это должен был услышать Путин.

Заявление президента Франции Эммануэля Макрона об отправке западных военных в Украину оставило достаточно двусмысленности и это первый раз, когда что-то подобное было сказано публично.

Так прокомментировал слова Макрона бывший заместитель помощника министра обороны США по вопросам НАТО и европейской политики Джим Таунсенд в интервью Голосу Америки. "Это привлекло внимание Путина к тому, что страны, не только Франция, но и другие союзники, рассматривают возможность ввести войска в Украину не для борьбы с россиянами, а для помощи в подготовке ВСУ или для того, чтобы взять задачи от украинских войск в тыловых районах, которые они могут выполнять", - сказал экс-чиновник Пентагона.

Он отметил, что это освободило бы украинские войска для того, чтобы воевать, а не оставаться в тылу. "Думаю, что есть способы, которые позволят силам других стран не столько воевать с россиянами, сколько облегчить задачу Украины и позволить другим солдатам идти воевать. Поэтому, то что сказал Макрон важно", - подчеркнул Таунсенд.

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"Это то, что Путин должен был услышать. Это поиграло на его нервах, потому что он вернулся, тряся ядерной саблей, пытаясь всех напугать. Жаль, что сразу была реакция многих стран Европы, в частности Германии и других стран, которые сразу же сказали, что они этого не будут делать. Думаю, Макрон должен был бы это знать перед заявлениями, если бы он вел переговоры или обсуждал это со своими союзниками. Но он их удивил", - высказал мнение военный.

И, по словам Таунсенда, важно, что Путин и другие европейские страны знают, что Европа серьезно относится к тому, что происходит в Украине. "Нам нужно сказать другим союзникам, чтобы они успокоились, оставили реакции при себе и работали над этим вопросом. Надеюсь, это произойдет. И что НАТО тихонько разрабатывает креативные решения для стран для закупки оборудования, которое потом можно отправить в Украину", - подытожил он.

Заявление Макрона об отправке западных военных в Украину

Ранее президент Франции Эмануэль Макрон заявил, что Париж не исключает отправку своих войск на территорию Украины. Впоследствии он подтвердил свои слова даже несмотря на критику коллег. Впоследствии эту идею частично поддержали и в других странах Европы.

А РФ заявила, что Франция уже готовит к отправке в Украину около 2 тыс. военнослужащих. В Париже назвали это дезинформацией.

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