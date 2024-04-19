По его словам, в июне или начале июля враг может начать катализацию наступления на Часов Яр.

В направлении города Часов Яр Донецкой области очень сложная ситуация. ВСУ прилагают все усилия, чтобы сдерживать наступление российских оккупантов. Однако пока военные усилия россиян не достигли пика, в июне или начале июля враг может начать катализацию наступления на Часов Яр. Такое мнение 24 Каналу озвучил военно-политический обозреватель группы Информационное сопротивление Александр Коваленко.

"Сейчас наши Силы обороны там прилагают титанические усилия, чтобы сдерживать российских оккупантов. Но это еще не катализация наступления. Это будет чуть позже. У них такая же задача. Это действительно важный объект. Это господствующая высота в регионе. Открывается путь на Константиновку, а также на Славянско-Краматорскую агломерацию", – объяснил он.

Коваленко отметил, что наступление на Часов Яр для оккупантов не будет легким, поскольку там большое количество населенных пунктов, сел, и не лучший для их продвижения ландшафт и рельеф.

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С другой стороны, на ситуацию значительно будет влиять помощь от западных союзников. С учетом того, что Часов Яр – господствующая высота, артиллерия там играет важнейшую роль. Хотя важен элемент противовоздушной обороны, потому что Часов Яр постоянно атакуют КАБами, подчеркнул обозреватель.

Часов Яр - новости

Накануне представитель группировки войск "Хортица" Назар Волошин заявил, что Часов Яр находится под полным контролем Сил обороны Украины. Но оккупанты пытаются полностью уничтожить город КАБами.

Как заявил командир батальона ударных беспилотных авиационных комплексов "Ахиллес" 92-й отдельной штурмовой бригады Юрий Федоренко, оккупанты не смогут захватить Часов Яр к 9 мая. По его словам, враг не имеет тактических успехов в направлении Часового Яра в течение последних трех дней.

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