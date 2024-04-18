По словам Федоренко, враг не имеет тактических успехов в направлении Часового Яра в течение последних трех дней.

Российские оккупанты продолжают наступать в сторону Часового Яра, заявил в эфире телемарафона командир батальона ударных беспилотных авиационных комплексов "Ахиллес" 92-й отдельной штурмовой бригады Юрий Федоренко.

"Для противника это приоритет - четко определенные сроки, до 9 мая должны получить тактические успехи на поле боя. Как результат - враг не жалеет личного состава, сил и средств для того, чтобы постоянно штурмовать. Но противник в течение последних трех дней никаких тактических успехов не имел, несмотря на то, что давит достаточно активно", - сказал Федоренко.

Он также рассказал, в чем заключается тактика врага на этом направлении: "Штурмуют не исключительно "в лоб" Часов Яр, пытаются обойти его с двух сторон - с Богдановки и Ивановского. Наращивают усилия и параллельно проводят ударно-штурмовые действия под Клещеевкой и Андреевкой".

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По словам военного, несмотря на недостаток боеприпасов и оборонительных средств, Силы обороны продолжают отражать атаки врага и наносить ему как можно большие потери.

"Сегодня утром враг задействовал три единицы бронированной техники. Хотел быстро завести свою штурмовую группу к передней линии, действовал довольно нагло. Но в итоге потерял две единицы техники - третья уехала с поля боя с одной целью - выжить. У меня есть сдержанный оптимизм о том, что врагу не удастся до определенного срока получить тот результат, который перед ними ставит руководство", - заявил Федоренко.

Часов Яр остается одним из самых горячих направлений

Накануне представитель группировки войск "Хортица" Назар Волошин заявил, что Часов Яр находится под полным контролем Сил обороны Украины. Но оккупанты пытаются полностью уничтожить город КАБами.

О сложных боях в районе города сообщил военный аналитик и соучредитель проекта DeepState Роман Погорелый. Он отметил, что главной проблемой для украинских защитников здесь является российская авиация.

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